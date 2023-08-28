Microsoft інтегрує штучний інтелект у редактори Paint та Photos для Windows 11 — Finance.ua
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Microsoft інтегрує штучний інтелект у редактори Paint та Photos для Windows 11

Технології&Авто
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Microsoft інтегрує штучний інтелект у редактори Paint та Photos для Windows 11
Microsoft інтегрує штучний інтелект у редактори Paint та Photos для Windows 11
Microsoft планує впровадити розширені функції штучного інтелекту у свої програми Paint та Photos для Windows 11. Компанія прагне покращити взаємодію з користувачем за рахунок інтеграції технології ШІ, наголосили розробники.

Що саме зміниться

Однією з нових функцій ШІ, які розробляються для програми «Фото», є можливість ідентифікувати конкретних людей або об'єкти на зображеннях. Завдяки цьому користувачі зможуть легко копіювати та вставляти ці частини до інших зображень або документів.
Інтеграція технології ШІ у Paint принесе кілька нових можливостей. Користувачі зможуть створювати реалістичні зображення за допомогою тієї ж технології Bing, яка використовується в Bing Image Creator.

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Очікується, що застосування ШІ в цих популярних програмах для Windows спростить процес редагування і надасть користувачам більше творчих можливостей. Завдяки функціям на базі ШІ користувачі зможуть створювати контент професійної якості без ретельного редагування вручну, наголосили представники Microsoft.
«Використання ШІ в Paint та Photos зробить революцію у способах редагування та маніпулювання зображеннями. Завдяки здатності розпізнавати людей або об'єкти та створювати реалістичні зображення користувачі отримають більшу гнучкість та творчий підхід у своїх мистецьких починаннях», — пояснили у Microsoft.
Нагадаємо — операційна система Windows 12 може містити ChatGPT. Корпорація Microsoft раніше заявляла, що інвестує мільярди доларів в OpenAI — техностартап, який займається розробкою штучного інтелекту. Microsoft прагне змінити нову версію власної ОС, додавши кілька оновлених функцій з урахуванням алгоритмів ШІ. Поки достеменно невідомо, як саме техногігант інтегруватиме ChatGPT у Windows. Ймовірно, Microsoft реалізує технології OpenAI у програмах «Пошта та календар», «Годинник» і Microsoft Photos.
За матеріалами:
noworries
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