Акції Boeing упали на 9% після інциденту з лайнером 737 Max — Finance.ua

Акції Boeing упали на 9% після інциденту з лайнером 737 Max Сьогодні 11:29 — Фондовий ринок

Акції Boeing упали на 9% після інциденту з лайнером 737 Max

Компанія Boeing втратила 9% вартості акцій в перший день торгів після того, як вихідними пасажирський авіалайнер 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines зазнав інциденту з розривом бічної панелі та розгерметизацією під час польоту.

Про це повідомляє AP.

«Акції Boeing Co. впали на 9% вранці у понеділок, у перший день торгів після інциденту. Акції Alaska Airlines впали на 4%, а Spirit AeroSystems, яка будує фюзеляж для Boeing 737 Max, впали на 14%», — йдеться в повідомленні.

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Таким чином фондовий ринок відреагував на інцидент, що стався 6 січня, коли під час виконання рейсу 1282 авіакомпанії Alaska Airlines виникла аварійна ситуація з літаком. Він приземлився невдовзі після вильоту в Портленді, штат Орегон. На борту перебували 171 пасажир і шість членів екіпажу.

На фото із салону видно, що у фюзеляжі літака відсутня панель запасного виходу, а також частина внутрішньої обшивки. Крім того, в польоті була активована система подачі кисню пасажирам через маски.

Фото: Reuters

Серед можливих причин інциденту називається відсутність заглушки, яка блокувала двері запасного виходу, що не використовувалися в цій конфігурації пасажирського літака. Вона могла злетіти після того, як літак залишив аеропорт.

Авіакомпанія Alaska Airlines одразу після інциденту заявила про тимчасове припинення польотів 65 літаків Boeing 737 MAX 9. Ця модель пасажирських лайнерів вже була заборонена на 20 місяців по всьому світу після двох авіакатастроф (у 2018 і 2019 роках), пов’язаних з недоліками програмного забезпечення кабіни пілотів. Нині Boeing очікує сертифікації меншого за розмірами 737 MAX 7 і більшого MAX 10.

Укрінформ За матеріалами:

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