Boeing отримала замовлення від Emirates на $50 млрд — Finance.ua

Boeing отримала замовлення від Emirates на $50 млрд
Американська корпорація Boeing отримала замовлення від авіакомпанії з ОАЕ на суму $52 млрд.
Про це повідомляє Associated Press.
Дочірня компанія Emirates Group замовила 95 додаткових широкофюзеляжних літаків.
Emirates купує 55 літаків Boeing 777−9 і 35 Boeing 777−8. Загальна кількість замовлених авіакомпанією різних модифікацій Boeing 777 досягла 205 штук.
Також авіакомпанія Emirates замовила п’ять 787 Dreamliner.
З попереднього замовлення на 115 одиниць очікується, що перший 777−9 приєднається до флоту Emirates у 2025 році. Сьогоднішні додаткові замовлення означають, що Emirates матиме нові 777−9 до 2035 року.
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