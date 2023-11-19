Boeing отримала замовлення від Emirates на $50 млрд — Finance.ua
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Boeing отримала замовлення від Emirates на $50 млрд

Фондовий ринок
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Boeing отримала замовлення від Emirates на $50 млрд
Boeing отримала замовлення від Emirates на $50 млрд
Американська корпорація Boeing отримала замовлення від авіакомпанії з ОАЕ на суму $52 млрд.
Про це повідомляє Associated Press.
Дочірня компанія Emirates Group замовила 95 додаткових широкофюзеляжних літаків.
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Emirates купує 55 літаків Boeing 777−9 і 35 Boeing 777−8. Загальна кількість замовлених авіакомпанією різних модифікацій Boeing 777 досягла 205 штук.
Також авіакомпанія Emirates замовила п’ять 787 Dreamliner.
З попереднього замовлення на 115 одиниць очікується, що перший 777−9 приєднається до флоту Emirates у 2025 році. Сьогоднішні додаткові замовлення означають, що Emirates матиме нові 777−9 до 2035 року.
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