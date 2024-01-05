Цукерберг продав акції Meta на пів мільярда доларів за останні два місяці — Finance.ua
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Цукерберг продав акції Meta на пів мільярда доларів за останні два місяці

Фондовий ринок
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Цукерберг продав акції Meta на пів мільярда доларів за останні два місяці
Цукерберг продав акції Meta на пів мільярда доларів за останні два місяці
COE Meta Platforms Марк Цукерберг продав акцій компанії на суму близько 428 млн дол у четвертому кварталі 2023 року.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що це його перші продажі акцій за два роки, і вони відбулися на тлі падіння ціни акцій компанії до найнижчого рівня за останні сім років. Цукерберг продавав акції кожного торгового дня з 1 листопада до кінця року, продавши майже 1,28 млн акцій на суму близько 428 млн дол, згідно з поданою у вівторок заявою до регуляторних органів.

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В середньому кожен продаж приносив 10,4 млн дол, а найбільший — 28 грудня на суму 17,1 млн дол.
«До цього Цукерберг не продавав акції Meta з листопада 2021 року. Минулого року ціна акцій компанії зросла на 194% з семирічного мінімуму наприкінці 2022 року», — йдеться в повідомленні.
Крім того, у 2023 році акції Meta перевершили акції всіх інших великих технологічних гігантів, окрім Nvidia Corp., і зараз вони наближаються до свого рекордного максимуму вересня 2021 року.
Загалом Цукерберг володіє близько 13% акцій Meta і має статки близько 125 млрд дол, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, що робить його сьомою найбагатшою людиною у світі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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