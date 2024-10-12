Що варто знати про отримання субсидії під час перебування за кордоном: топ-3 актуальних питань — Finance.ua
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Що варто знати про отримання субсидії під час перебування за кордоном: топ-3 актуальних питань

Особисті фінанси
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Щоб отримувати субсидію в Україні в жовтні, деяким людям потрібно оновити інформацію в Пенсійному фонді. Це стосується тих, у кого змінився сімейний або майновий стан. Однією з таких змін є випадок, коли хтось із зареєстрованих осіб або членів їх родини перебуває за кордоном загалом більше 60 днів.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Чи призначається житлова субсидія, якщо член домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів

Якщо є підтвердження перебування за кордоном, то на таку особу не розповсюджуються соціальні норми та нормативи використання житлово-комунальних послуг, також не впливають і доходи цієї особи.
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Якщо про це не повідомити і субсидію обчислять з урахуванням цієї людини, виплату житлової субсидії припинять, а надміру виплачені кошти мають бути повернуті отримувачем.

Чи повинен одержувач житлової субсидії повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон

Одержувач житлової субсидії зобов’язаний протягом 30 днів повідомити ПФУ про будь-які зміни, які впливають на призначення субсидії, зокрема, про перебування члена домогосподарства за кордоном більше 60 днів у період, на який призначено субсидію.
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Однак є виключення для тих хто живе у деяких областях, а саме у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областей та місті Київ.

Які наслідки, якщо інформація не буде повідомлена вчасно

Якщо Пенсійний фонд України виявить, що член домогосподарства перебував за кордоном під час отримання субсидії, і це не було повідомлено (за винятком мешканців певних регіонів), виплата субсидії припиняється.
Субсидію можна буде призначити знову після подання нового звернення з початку опалювального чи неопалювального сезону.
Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні нараховується житлова субсидія на опалювальний сезон відповідно до нового порядку. Субсидія за жовтень враховуватиметься за 15 днів незалежно від точної дати початку опалювального сезону. Таким чином субсидію за жовтень нараховуватимуть, спираючись на початок опалювального сезону в більшості українських міст. А також отримувачі субсидії продовжуватимуть і надалі отримувати допомогу.

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За матеріалами:
Finance.ua
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