У Мінсоцполітики назвали кількість громадян, які потребуватимуть субсидій взимку — Finance.ua

У Мінсоцполітики назвали кількість громадян, які потребуватимуть субсидій взимку Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики назвали кількість громадян, які потребуватимуть субсидій взимку

Міністерство соціальної політики не планує змін у нарахуванні субсидій, а процес подання заяв залишається спрощеним з весни 2023 року. Для отримання субсидії на опалювальний сезон необхідно подати документи до кінця листопада.

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

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«В поточному році ми очікуємо, що на зимовий опалювальний сезон субсидій потребуватимуть 1,5 млн домогосподарств», — заявила Марчак.

За її словами, жодних змін у нарахуванні субсидії не передбачається.

«Останні великі зміни були ще навесні 2023 року, коли ми суттєво спростили процедуру призначення заяв на субсидію», — розповіла Марчак.

Вона розповіла, що для того, аби отримати субсидію до початку опалювального сезону, потрібно подати документи не пізніше кінця листопада цього року.

«Якщо до кінця листопада, ви подаєте заяву на субсидію, то вона призначається вам на початку жовтня. Якщо документи ви подали вже після 1 грудня, тоді субсидія буде нараховуватись з того місяця, коли таку заяву подано», — пояснила перша заступниця міністра соціальної політики.

За її словами, право на субсидію має будь-яка людина, яка відчуває, що розмір платіжки комунальних послуг для неї дуже великі. Статус, кількість членів родини чи інші ознаки — не важливі, потрібна інформація лише про фінансово-майновий стан.

«Якщо у вас виникла заборгованість і вона менше 2 місяців — це не проблема, але якщо вона довша за 3 місяці, то вам можуть припинити нарахування субсидій, поки ви не погасите заборгованість або не домовитесь про її реструктуризацію надавачами ЖКП», — розповіла Марчак.

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Заступниця міністра соціальної політики каже, що розмір субсидії залежить від тарифів на доходів домогосподарства, тому відповідно він калібрується кожного місяця за результатами змін.

«Оскільки змін тарифів не передбачається, то відповідно переглядати розмір субсидій не будуть, але коли ми говоримо про зимовий період, то розмір виплат набагато більший ніж протягом літнього періоду», — додала вона.

Марчак наголосила, що на цей рік і наступний забюджетували достатньо коштів для виплат субсидій.

УНН За матеріалами:

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