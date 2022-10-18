Що робити, якщо виплати ВПО затримують - пояснення Мінреінтеграції — Finance.ua
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Що робити, якщо виплати ВПО затримують - пояснення Мінреінтеграції

Особисті фінанси
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Що робити, якщо виплати ВПО затримують - пояснення Мінреінтеграції
Що робити, якщо виплати ВПО затримують - пояснення Мінреінтеграції
В Україні переселенці з тимчасово окупованої території можуть претендувати на виплату по 2 тис. грн на дорослих та по 3 тис. грн на дітей. Водночас якщо виплата затримується більш ніж на місяць, необхідно звернутися до органу соцзахисту та з’ясувати причину.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначається, виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3-го, 12-го та 23-го числа, натомість раз в місяць відбувається виплата. Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць — це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше.
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Таким громадянам слід звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину.
В органі соцзахисту переселенця зобов’язані прийняти незалежно від місця реєстрації.
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«Держава прагне всіляко допомогти українцям, які були змушені через війну покинути свій дім. Гроші та житло — дві ключові проблеми, що турбують наших людей. Намагаємось не лише забезпечити вчасно виплати щомісячної державної допомоги з бюджету. Ми також додатково співпрацюємо з міжнародними гуманітарними організаціями, щоб фінансова підтримка була більш значною. Головна мета — дати людям можливість адаптуватися, облаштуватися на новому місці, знайти роботу, ввійти у більш стабільний ритм життя», — коментує ситуацію Віцепрем’єрка України Ірина Верещук.

Довідка Finance.ua:

  • громадяни України, які перемістилися після 24 лютого 2022 року із населеного пункту, який включений до переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій, мають право оформити аналогічну довідку своїй новонародженій дитині та подати на неї заяву про виплату допомоги на проживання ВПО;
  • Кабінет Міністрів України продовжив період для подачі повторних заявок на виплати внутрішньо переміщеним особам до 1 грудня;
  • усі регіони України під’єднали до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволить значно пришвидшити надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам в управліннях соцзахисту населення.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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