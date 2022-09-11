Що робити, якщо не встигли вчасно передати показники лічильника гарячої води — Finance.ua
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Що робити, якщо не встигли вчасно передати показники лічильника гарячої води

Особисті фінанси
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Що робити, якщо не встигли вчасно передати показники лічильника гарячої води
Що робити, якщо не встигли вчасно передати показники лічильника гарячої води
Якщо споживач вчасно не передав до обслуговуючої організації показники лічильників гарячої води, то нарахування будуть здійснені за середнім значенням такої квартири за останній рік.
Про це повідомили у «Київтеплоенерго».
Після отримання актуальних даних лічильника компанія проведе коригування нарахувань за гарячу воду автоматично.
Якщо ж показання квартирних лічильників не передавались більше трьох місяців, скоригувати їх можна у Комунальному концерні «Центр комунального сервісу».

Довідка Finance.ua:

  • споживачам газу не обов’язково зберігати старі платіжки за газ, адже вони не мають даних, що підтверджують факт оплати;
  • голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що температура в приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай;
  • у разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги субсидію не призначають. Отримати державну допомогу на оплату ЖКП чи її автоматичне перепризначення можна, лише повністю погасивши борг або уклавши договір про його реструктуризацію.
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За матеріалами:
Finance.ua
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