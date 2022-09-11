Що робити, якщо не встигли вчасно передати показники лічильника гарячої води — Finance.ua

Що робити, якщо не встигли вчасно передати показники лічильника гарячої води Вчора 09:25 — Особисті фінанси

Що робити, якщо не встигли вчасно передати показники лічильника гарячої води

Якщо споживач вчасно не передав до обслуговуючої організації показники лічильників гарячої води, то нарахування будуть здійснені за середнім значенням такої квартири за останній рік.

Про це повідомили у «Київтеплоенерго».

Після отримання актуальних даних лічильника компанія проведе коригування нарахувань за гарячу воду автоматично.

Якщо ж показання квартирних лічильників не передавались більше трьох місяців, скоригувати їх можна у Комунальному концерні «Центр комунального сервісу»

Довідка Finance.ua:

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