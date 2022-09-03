Чи потрібно зберігати паперові квитанції за доставку газу — Finance.ua

Чи потрібно зберігати паперові квитанції за доставку газу Вчора 20:28 — Особисті фінанси

Чи потрібно зберігати паперові квитанції за доставку газу

Споживачам газу не обов’язково зберігати старі платіжки за газ, адже вони не мають даних, що підтверджують факт оплати.

Портал для споживачів природного газу 104.ua пояснив , чи потрібно зберігати старі паперові рахунки для оплати доставки газу.

«Це не обов’язково. Паперовий рахунок лише містить реквізити та суму до сплати, але не засвідчує факт оплати послуги. Підтверджує оплату саме квитанція, яку ви отримуєте в банку, платіжному сервісі чи іншій установі», — сказано в повідомленні.

Тому для користувачів інтернету паперовий рахунок просто не потрібен.

«Всі необхідні дані для оплати ви знайдете в електронному рахунку, який міститься в особистому кабінеті. А від паперового дубліката легко відмовитися», — додали автори.

Як відмовитись від паперової квитанції:

потрібно зайти в особистий кабінет 104.ua і натиснути на три лінії у лівому верхньому куті екрана;

обрати пункт «Розрахунки»;

натиснути «Відмовитися від паперового рахунка» у розділі «Рахунок».

Довідка Finance.ua:

ще до вторгнення росії українці нагромадили величезну заборгованість за комунальні послуги. За даними Держстату, борги за комуналку станом на 1 січня 2022 року досягли 81,4 млрд грн;

в Україні під час дії воєнного стану заборонили підвищувати комунальні тарифи на послуги ЖКГ, зокрема на електроенергію. Тому з 1 вересня побутові споживачі платитимуть за колишніми розцінками;



у разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги субсидію не призначають. Отримати державну допомогу на оплату ЖКП чи її автоматичне перепризначення можна, лише повністю погасивши борг або уклавши договір про його реструктуризацію.

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