Українці купили 6 тисяч нових авто у червні: найпопулярніші марки і моделі — Finance.ua

Українці купили 6 тисяч нових авто у червні: найпопулярніші марки і моделі Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Українці купили 6 тисяч нових авто у червні: найпопулярніші марки і моделі

Впродовж червня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6 тисяч нових легковиків. У порівнянні з червнем 2024 року зростання обсягів на 16%. Якщо порівнювати цьогорічний червень до травня, то виходить мінус 9,9%.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Інфографіка: eauto.org.ua

Більшість нових легковиків (97,3%, 5868 шт.) були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні, склала 2,7% (161 шт.).

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Volkswagen та Renault.

Інфографіка: eauto.org.ua

З-поміж окремих моделей звично виглядають у цьому списку Renault Duster та Toyota RAV4.

Минулого місяця до десятки потрапив Toyota LC Prado, однак ще більш успішний у просування вгору списку Volkswagen ID Unix — перший у світі «AI‑SUV‑купе» від VW, створений виключно для Китаю.

Інфографіка: eauto.org.ua

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером минулого місяця став кросовер Skoda Karoq (79 шт.).

Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) Toyota RAV4 (17 шт.) та Renault Dusrer/СКС-RDS (13 шт.), та інші подібні легкові автомобілі у кількостях, що не перевищують десяти машин.

Картина за пріоритетами пального у сегменті нових легковиків наступна: лідирують бензинові версії з часткою 34,9%. Друга позиція — в електромобілів (для тих, хто досі сумнівається у їхніх шансах на майбутнє) — 23,2%, яка зросла за місяць на 4,5% п.п.

Версії з гібридними силовими установками наразі на третій позиції з 23% у сегменті, дизельні привернули увагу лише 18,7% покупців. І зовсім скромні 0,2% дістались легковикам з ГБО.

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