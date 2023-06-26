Що буде з курсом євро: чи очікувати подальшого зростання — Finance.ua

Що буде з курсом євро: чи очікувати подальшого зростання Сьогодні 11:04 — Валюта

Що буде з курсом євро: чи очікувати подальшого зростання

Курс євро до долара на міжнародному ринку піднявся до рівня 1,1, через що в Україні на готівковому ринку євро коштує близько 41 грн. Але подальшого подорожчання євро очікувати не варто.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст Борис Кушнірук.

«Я вважаю, що на цей момент євро вийшов, напевно, на плато», — сказав він.

За його словами, у Європейському Союзі не дуже зацікавлені, щоб євро до долара зростав і надалі, «тому що це теж недобре для європейців, для європейських компаній, тому що товари, номіновані в євро, тоді стають дорожчими, ніж товари в доларах».

«Тому я думаю, що будуть робити все для того, щоб не допускати якогось додаткового зміцнення курсу євро. Тому я не очікую, що ми побачимо якесь значне зміцнення курсу євро до долара», — зазначив Кушнірук.

Він нагадав, що були моменти, коли раніше курс євро до долара піднімався до рівня 1,2. «Але я не думаю, що зараз ми побачимо таку історію», — додав економіст.

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