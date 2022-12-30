Що буде з курсом долара в Україні в 2023 році: експерти розповіли, від яких факторів залежатиме — Finance.ua

Що буде з курсом долара в Україні в 2023 році: експерти розповіли, від яких факторів залежатиме Сьогодні 11:21 — Валюта

Що буде з курсом долара в Україні в 2023 році: експерти розповіли, від яких факторів залежатиме

Курс долара в Україні в 2023 році залежатиме від багатьох факторів, проте ключові — міжнародна фінансова допомога нашій державі від партнерів та новини з фронту. Загалом, наразі ризики щодо можливої девальвації валюти не спостерігаються, а ситуація на валютному ринку є стабільною.

Експерти очікують більш менш стабільного курсу долара в 2023-му, пише Обозреватель.

«Нацбанк продовжує здійснювати інтервенції задля задоволеня попиту імпортерів на іноземну валюту. Інтервенції з продажу валюти знижуються. В жовтні та листопаді цього року вони складали $1,6 млрд порівняно з $2,8 млрд у вересні (для імпортерів). А до того як курс став 36,6 грн/$, ці цифри були ще більшими. Тому в короткостроковій перспективі ризики девальвації, на мою думку як експерта, є низькими, наскільки це можливо в умовах війни», — розповів фінансовий експерт, доктор економічних наук Василь Фурман.

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Також він зауважив, що обсяг міжнародних резервів вже перевищів довоєнний рівень ($27,9 млрд). Він забезпечує фінансування 3,5 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і НБУ (Національного банку України).

«Ну і фактори, які мають позитивний вплив на валютному ринку, вони також є одними з визначальних, — це і ритмічність надходження міжнародної допомоги у вересні-грудні, плюс, якщо говорити про наступний рік, домовленості вищого політичного керівництва нашої держави з Євросоюзом, США. Я дуже сподіваюсь, що в нас буде нова програма з МВФ і ми зможемо профінансувати наш дефіцит державного бюджету ($38 млрд) в повній мірі без участі Нацбанку в монетизації», — додає Фурман.

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Володимир Дубровський, старший економіст CASE-Ukraine, погоджується: фінансова допомога Україні — головний фактор. Але вона наразі залишається стабільною, тож він відносно оптимістичний у своєму прогнозі. Загроз для курсу немає, стрибків вартості не очікується, резюмував експерт.

Важливий фактор, який позитивно вплинув на ситуацію на готівковому ринку, — зменшення емісійного фінансування дефіциту держбюджету Нацбанком — до 30 млрд грн у місяць із піку в 100 млрд грн у червні цього року, каже Фурман. Великий вплив на курс ще й мало продовження роботи «Зернового коридору» на 120 днів в середині листопада.

Фурман сподівається, що угода буде й надалі працювати в 2023-му, ба більше — вона буде розширена. Це б позитивно вплинуло на український експорт.

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«Також позитивно впливає на курс гривні й те, що Мінфін поступово підвищує ставку за ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Таким чином, зростає привабливість гривневих активів у ОВДП, запрацює так званий трансмісійний механізм. Ну, і те, що ОВДП є альтерантивою вкладам громадян, ніж купівля долара США», — підкреслив Фурман.

Що матиме негативний вплив на курс долара в 2023-му

Серед факторів, які можуть мати негативний вплив на стан валютного ринку:

погіршення очікувань економічних агентів через ракетні атаки країни-терористки РФ на енергетичну інфраструктуру України;

зростання витрат на логістику та ведення бізнесу;

зростання попиту на готівку, в тому числі іноземну, через блекаути.

При цьому наразі ситуація на валютному ринку України є контрольованою та стабільною. Фурман зазначив, що завдяки діям НБУ, зовнішній фінансовій допомозі та оптимальній політиці Міністерства фінансів маємо достатньо заблансовану макроекономічну ситуацію в державі.

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