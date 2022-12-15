Долар може значно подорожчати: названо дві причини — Finance.ua
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Долар може значно подорожчати: названо дві причини

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Долар може значно подорожчати: названо дві причини
Долар може значно подорожчати: названо дві причини
Курс долара на чорному ринку в Україні найближчого тижня не має значно змінитись. Стабільність збережеться до кінця року, вважають експерти.
Так, директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що серйозного впливу будь-яких факторів немає. Послабити гривню можуть або сильні удари та повторний блекаут, або різке зростання попиту на паливо та генератори взимку.
Експерт розповів, що за стабільності на готівковому ринку вигідно тримати гривню і вкладати її для отримання найбільших відсотків. Він зазначив, що зараз відсоткові ставки зросли.
Згідно з актуальним курсом валют на 15 грудня долар на готівковому ринку коштує 39,9/40 грн. Ціна євро — 41,95 / 42,2 грн.

Довідка Finance.ua:

  • за найпесимістичнішого прогнозу курс долара в Україні може досягти позначки 51 грн/дол. вже 2023 року. Такий прогноз сформувала консенсус-група Focus Economics SLU;
  • керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій каже, що офіційний курс долара (36,5686 грн/$) в Україні навряд чи зміниться до кінця 2022 року. Готівковий курс також залишиться на поточному рівні — 39,5-42 грн/$.
До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

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