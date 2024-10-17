Сфери, де найбільше зросли зарплати — Finance.ua

Сфери, де найбільше зросли зарплати Сьогодні 14:06 — Особисті фінанси

Сфери, де найбільше зросли зарплати

Державна служба статистики інформує, що в Україні середня заробітна плата зросла на 22,1% у 2024 році. Особливо стрімко роботодавці підвищили оплату праці у трьох сферах.

Так, найбільше зарплата змінилась у бік підвищення у сфері авіаційного транспорту. Компанії працюють за кордоном, продовжують роботу й аеропорти для підтримки стану інфраструктури з метою швидкого відновлення рейсів після війни, коли відкриють небо для польотів.

Безкоштовний каталог з кредитами, який дозволяє оминути приховані умови. Він вже за цим посиланням.

Працівникам авіатранспорту у середньому платять 43,4 тис. грн. Оплата праці проти другого кварталу поточного року зросла на 46%.

Далі йде поштова та кур’єрська діяльність. Там фіксують стрімкі темпи зростання зарплатні. За рік у галузі середню оплату праці підвищили на 42,7%, до понад 16 тис. грн.

На третьому рядку сфер із найбільшими темпами зростання зарплатні — «надання інших видів послуг» (різноманітні послуги). Зарплату підвищили на 38%, до 24,2 тис. грн.

Зросли суттєво також зарплати у сфері будівництва. Там платять фахівцям на 37,6% більше.

Найнижчі темпи зростання зарплатні — у галузях мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, де платять 15,1 тис. грн. Показник на 9% більший проти минулого року.

Кому ще найбільше платять у жовтні

За інформацією Державної служби зайнятості, на Єдиному порталі вакансій серед найвищих зарплат станом на 17 жовтня такі:

поліцейський поліції особливого призначення — 125 тис. грн у Києві;

інспектор прикордонної служби — 125 тис. грн у Краматорську;

фінансовий аудитор — 112,75 тис. грн у Львові;

вантажник на виробництво — 143 тис. грн в Одесі;

інженер-програміст — 110 тис. грн у Києві;

фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення — 110 тис. грн у Києві.

Нагадаємо, через ретроспективне підвищення податків з 1 жовтня бізнес починає переводити працівників «в тінь».

У період з січня по серпень 2024 року ринок праці України зазнав значних змін. За даними аналітики OLX Робота, зростає кількість активних вакансій та медіанна зарплатня, але падає кількість відгуків від пошукачів роботи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.