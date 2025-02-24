Сейм Польщі ухвалив закон щодо обмеження надання притулку іноземцям — Finance.ua
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Сейм Польщі ухвалив закон щодо обмеження надання притулку іноземцям

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Сейм Польщі ухвалив закон щодо обмеження надання притулку іноземцям
Сейм Польщі ухвалив закон щодо обмеження надання притулку іноземцям
В Польщі депутати ухвалили закон про обмеження права на притулок. Акт передбачає можливість запровадження тимчасового, територіального обмеження прийому заяв про міжнародний захист. Термін дії обмеження одноразово не може перевищувати 60 днів.
Законопроект підтримали 386 народних обранців, проти були 38, ніхто не утримався. Про це пише іnpoland.net.pl.
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Сейм підтримав поправку, подану політичною партією Polska 2050, яка виключає розділення сімей на кордоні. Тепер законопроект потрапить до Сенату.
Закон передбачає, що обмеження права подавати заяву про міжнародний захист може бути введено постановою Ради міністрів за поданням міністра внутрішніх справ та адміністрації. Міністр внутрішніх справ та адміністрації повинен буде повідомити Комітет адміністрації та внутрішніх справ Сейму про подання заяви про обмеження права на притулок.
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Запровадження нових норм має враховувати «необхідність недопущення дестабілізації внутрішньої ситуації» в країні та має на меті «найменше обмежити права іноземців, які бажають звернутися за міжнародним захистом».
У постанові також має бути визначено ділянку кордону, на яку поширюється дія обмеження. На зовнішньому кордоні, на який не поширюються положення Регламенту, застосовуватимуться загальні правила.
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Попри обмеження, прикордонна служба прийматиме заяви про надання міжнародного захисту від неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок, а також осіб, які можуть потребувати особливого ставлення, зокрема через вік або стан здоров’я. Обмеження також не поширюватиметься на особу, у випадку якої є обставини, які, на думку Прикордонної служби, «чітко вказують на те, що вона знаходиться під реальним ризиком зазнати серйозної шкоди в країні, з якої вона безпосередньо прибула» на територію Польщі.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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