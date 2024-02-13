Сенат США наблизився до фінальної частини в ухваленні допомоги Україні — Finance.ua

Сенат США наблизився до фінальної частини в ухваленні допомоги Україні Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Сенат США наблизився до фінальної частини в ухваленні допомоги Україні

Сенат США в понеділок провів серію процедурних кроків щодо законопроєкту H.R.815, наблизившись впритул до основного голосування щодо ухвалення законодавчої ініціативи щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню на понад $95 мільярдів.

Очікується, що законодавці проголосують по суті документа впродовж ближчих днів.

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Попри спроби невеликої групи сенаторів-трампістів уповільнити процес, законодавці в верхній палаті в понеділок прийняли рішення припинити дебати по оновленому тексту, який містить лише зовнішню допомогу — без питання кордону. При цьому, 66 сенаторів висловилися «за», 33 — «проти». Для схвального рішення була необхідна підтримка мінімум 60 законодавців.

Після основного голосування, яке може відбутися в вівторок або середу, у разі схвалення документ буде переданий до Палати представників. Вона також має його розглянути, провести всі необхідні законодавчі процедури та проголосувати повним складом.

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Тим часом, спікер нижньої палати ультраконсерватор Майк Джонсон, відомий своєю прихильністю до позицій експрезидента Трампа, в понеділок різко розкритикував законопроєкт H.R.815. Він повторив гасла групи республіканців, які намагалися уповільнити розгляд у Сенаті, заявивши, що документ не містить положень про безпеку кордону й таким чином «замовчує» найгострішу проблему для Сполучених Штатів.

«Тепер, коли Сенат не досяг жодних змін у прикордонній політиці, Палата представників має продовжувати працювати за власною волею в цих важливих питаннях. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату», — заявив Джонсон.

Довідка Finance.ua:

минулої середи Сенат США не зміг підтримати комплексний законопроєкт на $118 мільярдів, який, крім зовнішньої допомоги іншим країнам, передбачав також посилення кордону й проведення міграційної реформи. Проти виступили республіканці;

у той же день демократи запропонували інший текст документа, який виключав питання кордону, однак залишав $95,3 мільярди.

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Укрінформ За матеріалами:

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