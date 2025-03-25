Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже в списку — Finance.ua

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже в списку Сьогодні 13:02 — Фондовий ринок

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже в списку

Станом на 20 березня в Україні існує понад 400 Scam-проєктів — шахрайські схеми, мета яких обдурити людей і виманити їхні гроші або особисті дані.

Про це пише УНН з посиланням на Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Scam-проєкти — так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов’язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва, не сплачують гроші інвесторам.

В Україні виявленням таких проєктів займається Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює моніторинг діяльності сумнівних інвестиційних проєктів, метою яких є заволодіння коштами громадян України шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів.

Ведення списку сумнівних інвестиційних проєктів здійснюється в межах повноважень, які чітко визначені чинним законодавством про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків та спрямовані виключно на захист інвесторів.

«Список ведеться в рамках роз’яснювальної роботи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, має рекомендаційний характер та закликає громадян більш прискіпливо ставитися до аналізу рекламних обіцянок інвестиційних пропозицій та консультацій», — повідомили в НКЦПФР.

Нещодавно Комісією було зроблено черговий важливий крок направлений на імплементацію стандартів IOSCO у національне законодавство. Відтепер список сумнівних інвестиційних проєктів, виявлених в Україні, публікується на офіційному веб-сайті IOSCO у розділі «Investor Alerts Portal». Цей крок дає можливість розширити кордони інформаційної безпеки та захистити потенційних інвесторів по всьому світу від можливих фінансових шахрайських схем.

За інформацією НКЦПФР, порядок ведення списку сумнівних інвестиційних проєктів, порядок перевірки їх на відповідність ознакам сумнівності та перелік ознак сумнівності інвестиційних проєктів затверджено відповідним наказом, яким затверджено «10 ознак сумнівності інвестиційного проєкту»:

1. Великий відсоток гарантованої дохідності. Основною ознакою Scam -проєктів є пропозиція надприбутків, які часто в рази більші від середньої процентної ставки банків за депозитами. Деякі проєкти пропонують дохідність у 100% й більше річних, в той час як алгоритм використання грошей та логіка заробітку є надзвичайно розпливчасто описаними.

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2. Відсутність відповідних дозволів та ліцензій. Як правило, проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій на здійснення діяльності, яка пов’язана з наданням фінансових послуг, управлінням активами чи іншими послугами на ринках капіталу в країні, де вона залучає гроші. Інколи інвестору пред’являють «ліцензії» закордонних сумнівних організацій, або екзотичних країн.

3. Агресивний маркетинг. Більшість Scam-проєктів потребують агресивної рекламної підтримки. Як правило, рекламні кампанії реалізується в мережі інтернет. Масштабна, яскрава, багатообіцяюча, зазвичай вона грунтується винятково на емоційних мотивах, а не раціональних доводах. Не повинна заспокоювати велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів та медіаперсон, чи навіть мережа споріднених «партнерських» сайтів в інших юрисдикціях.

4. Відсутність фізичного офісу. Наявність виключно онлайн комунікації, відсутність фізичного офісу в місті або країні, де проєкт пропонує послуги. Відсутність ідентифікованих співробітників з професійною історією, які несуть відповідальність за управління коштами інвесторів. Укладання угод без фізичної присутності, особистого чи електронного підпису та звірки документів. Відсутність функціонального бекофісу, як то юридичного відділу, бухгалтерії, суміжних служб.

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5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій. Відсутність юридичної реєстрації особи чи проєкту в країні залучення інвестицій. Контактні юридичні особи та бенефіціари, як правило, є резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Сент-Вінсент і Гренадини, республіка Вануату, країн з офшорними зонами, пільговими митними чи реєстраційними умовами.

6. Відсутня акредитація інвестора. Як правило, відсутність будь-якої перевірки фінансового стану інвестора, його кредитної історії. Проєкти не цікавляться фінансовими можливостями інвестора, його ресурсами, готові працювати навіть з малозабезпеченими клієнтами, пропонуючи їм позики на кабальних умовах.

7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів. Закритість інформації про фактичних керівників проєкту, про відповідальних за юридичне, фінансове, бухгалтерське супроводження діяльності проєкту. Розпливчасті та юридично нечіткі назви посад номінальних керівників, які фігурують в рекламних матеріалах. Відсутність підтвердженої професійної історії таких осіб. Наявність фактів чи реалізованих проєктів, які неможливо підтвердити з попередньої діяльності топ менеджерів. Публічні особи, які можуть представлятися керівниками таких проєктів, фактично можуть бути найманими акторами й жодним чином не залучатися в процес управління.

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8. Відсутність підписаних документів. За українським законодавством, укладання фінансових договорів вимагає персоніфікації підписантів, особистого підпису паперів, наявності таких фізично підписаних обома сторонами угоди документів в кількох екземплярах або підписаних за допомогою електронного цифрового підпису.

9. Настійлива пропозиція залучати друзів. Пропозиція інвестору залучати до інвестицій друзів, родичів, знайомих є поширеною практикою скам-проєктів. Сумнівні проєкти розробляють та пропонують деталізовану програму отримання додаткових бонусів та доходів у разі залучення інвестором в проєкт нових осіб, через, приміром, підключення засобами свого реферального ключа.

10. Приховування права власності. Відсутність жодних документів, які можуть підтверджувати право власності особи на активи чи їхню частку, в які теоретично інвестує скам-проєкт. Відсутність систематичних звітів щодо операцій, діяльності, результатів в управлінні проєктом активами інвестора.

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