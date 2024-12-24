Умова МВФ: НКЦПФР заборонила виведення цінних паперів іноземних емітентів з України — Finance.ua

Умова МВФ: НКЦПФР заборонила виведення цінних паперів іноземних емітентів з України Сьогодні 12:02 — Фондовий ринок

Умова МВФ: НКЦПФР заборонила виведення цінних паперів іноземних емітентів з України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про заборону з 1 січня 2025 року виведення цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку на період дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Таким чином Комісія виконує вимоги Меморандуму про економічну та фінансову політику (MEFP) програми розширеного фінансування (EFF) МВФ.

Читайте також НКЦПФР представила платформу для українського інвестора

«Зазначенні зміни погоджені Національним банком України з метою гармонізації національного валютного законодавства», — додали в НКЦПФР.

Основні деталі рішення

Заборонено списання цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку, за винятком випадків:

проведення корпоративних операцій емітента;

приведення у відповідність кількості цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію з даними міжнародних депозитарних установ.

«Протягом восьми місяців Комісія провела безліч нарад в рамках переговорного процесу з МВФ та НБУ для пошуку задовільного рішення для ринків капіталу. Ми доклали багато зусиль і сьогоднішнє рішення стало компромісом, оскільки на порядку денному стояло питання повної заборони на допуск та торгівлю цінними паперами іноземних емітентів на території України», — прокоментував рішення член НКЦПФР Іраклій Барамія.

Нехай ваші заощадження працюють на вас. Обирайте депозит, який буде ідеальним під вас:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.