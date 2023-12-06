СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів — Finance.ua

СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів Сьогодні 07:25 — Кримінал

СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів, Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки заблокувала ще 3 канали незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних трафіків, серед яких очільник одного з районних військкоматів.

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За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації.

Вартість таких «послуг» оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та «об'єму гаманця» у клієнта.

На Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала керівника одного з районних військкоматів, який переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ.

Використовуючи власні зв’язки, посадовець вносив персональні дані військовозобов'язаних до інформаційної системи «Шлях» як професійних водіїв міжнародних рейсів.

В Одесі ще одну «схему» організував місцевий житель, який продавав ухилянтам висновки військово-лікарської комісії про фейкову непридатність до служби за станом здоров’я.

Для виготовлення фальшивок ділок використовував спільників у військкоматі та серед посадовців ВЛК.

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У Дніпрі викрито трьох учасників злочинної групи, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Для виготовлення фальшивок ділки використовували власні зв’язки в одному з місцевих військкоматів обласного центру.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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