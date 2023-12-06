СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів — Finance.ua

СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів
Служба безпеки заблокувала ще 3 канали незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних трафіків, серед яких очільник одного з районних військкоматів.
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За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації.
Вартість таких «послуг» оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та «об'єму гаманця» у клієнта.
На Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала керівника одного з районних військкоматів, який переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ.
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