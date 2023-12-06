СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів — Finance.ua

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СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів

Кримінал
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СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів, Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки заблокувала ще 3 канали незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних трафіків, серед яких очільник одного з районних військкоматів.
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За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації.
Вартість таких «послуг» оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та «об'єму гаманця» у клієнта.
На Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала керівника одного з районних військкоматів, який переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ.
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Використовуючи власні зв’язки, посадовець вносив персональні дані військовозобов'язаних до інформаційної системи «Шлях» як професійних водіїв міжнародних рейсів.
В Одесі ще одну «схему» організував місцевий житель, який продавав ухилянтам висновки військово-лікарської комісії про фейкову непридатність до служби за станом здоров’я.
Для виготовлення фальшивок ділок використовував спільників у військкоматі та серед посадовців ВЛК.
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У Дніпрі викрито трьох учасників злочинної групи, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.
Для виготовлення фальшивок ділки використовували власні зв’язки в одному з місцевих військкоматів обласного центру.
За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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