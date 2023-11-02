Вивозили ухилянтів на «швидких» — злочинна схема — Finance.ua
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Вивозили ухилянтів на «швидких» — злочинна схема

Кримінал
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СБУ спільно з Нацполіцією викрили чергову схему для ухилянтів в Одеській області. Організатори допомагали громадянам призивного віку перетнути кордон за допомогою «швидкої».
Про це повідомляє СБУ.
Повідомляється, що правоохоронці зупинили на міжнародній трасі «Одеса-Рені» карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів."Разом з цим було затримано організаторів злочинного угруповання", — зазначили в СБУ.
За даними слідства, ними виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одеської області.
Спочатку чоловіків призовного віку доставляли на каретах швидкої допомоги до кордону у так званій «зеленці», після чого їх зустрічала інша людина та проводила лісом до сусідньої європейської країни.
Як повідомляють у відомстві, учасники злочинного угрупування організували схему, завдяки якій вдалося налагодити вивіз ухилянтів за кордон за грошову винагороду від 4.8 тисяч доларів.
«Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності», — повідомили в СБУ.
Після затримання в організаторів схеми вилучили картки та мобільні телефони. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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