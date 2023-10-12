27 перевізників відключили від системи «Шлях» за вивезення ухилянтів за кордон — Finance.ua

27 перевізників відключили від системи «Шлях» за вивезення ухилянтів за кордон Сьогодні 19:13

27 перевізників відключили від системи «Шлях» за вивезення ухилянтів за кордон

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до єдиного комплексу інформаційних систем Держслужби з безпеки на транспорті вирішила відключити на три місяці від системи «Шлях» 27 перевізників.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

За матеріалами Державної прикордонної служби, перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Встановлено, що люди, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

«На розгляд комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення», — додають в «Укртрансбезпеці».

Зазначимо, що до складу вказаної комісії Укртрансбезпеки увійшли представники Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а також Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

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