СБУ ліквідувала нові «ухилянтські схеми» — Finance.ua

СБУ ліквідувала нові «ухилянтські схеми» Сьогодні 18:00 — Кримінал

СБУ ліквідувала нові «ухилянтські схеми», Фото: СБУ

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації, які діяли в центральних та західних областях України.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Крім того, тюремний строк отримала одна з організаторок незаконного виїзду призовників за кордон. Нею виявилась очільниця райвідділу соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

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За гроші чиновниця допомагала ухилянтам втекти за межі України на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Для реалізації оборудки вона залучила своїх спільників з місцевої медико-соціальної експертної комісії.

Правоохоронці затримали посадовицю у серпні 2022 року «на гарячому» під час передачі клієнту «проплачених» ним фальшивих документів.

Фото: СБУ

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) і призначив їй 7 років тюрми.

Крім того, військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох організаторок «схем для ухилянтів» у Черкаській області та в Хмельницькому.

Фігурантки пропонували військовозобов'язаним своє сприяння в уникненні призову з подальшою втечею до Євросоюзу за підробленими документами про «погане» здоров’я.

Вартість таких «послуг» становила від 4 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості підготовки фальшивки та виїзду за кордон.

Фото: СБУ

Так, у Хмельницькому затримано працівницю місцевої аптеки, яка під виглядом побутових розмов з покупцями, підшукувала охочих «ухилитися» від мобілізації.

Після того як фігурантка знаходила «клієнта», вона зверталася до свого колишнього чоловіка, який працював в облвійськкоматі та підробляв документи для ухилянтів.

На Черкащині затримано експрацівницю місцевої лікарні в м. Городище, яка продавала фіктивні меддовідки про непридатність до служби. Для оформлення підробки залучала своїх колишніх колег з військово-лікарської комісії.

За обома фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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