СБУ викрила 4 нові схеми для ухилянтів — Finance.ua

СБУ викрила 4 нові схеми для ухилянтів Вчора 02:55 — Кримінал

СБУ викрила 4 нові схеми для ухилянтів, Фото: СБУ

Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед них — посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників.

За гроші вони пропонували ухилянтам різні «варіанти» уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів або поза контрольно-пропускними пунктами.

Вартість таких «послуг» становила до $10 тис. Сума залежала від терміновості та способу перетину кордону.

У Хмельницькому викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він «дописував» призовникам важкі захворювання як підставу для «списання» з військової служби.

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На Одещині нейтралізовано міжнародну злочинну групу, яка займалась нелегальними «перевезеннями» до сусідньої європейської країни. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або таксі, а потім «переводили» їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку.

До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько «Бастіон» та двоє його спільників-іноземців.

Для пошуку «клієнтів» зловмисники створили Телеграм-канал. При цьому гроші за свої «послуги» просили переказувати у криптовалюті.

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У Києві затримано фігуранта, який продавав ухилянтам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його під час одержання грошей від клієнта.

На Львівщині затримано 51-річного мешканця Самбірського району, який, заручившись підтримкою місцевого криміналітету, переправляв ухилянтів за кордон через заздалегідь підготовлені «лісові маршрути».

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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