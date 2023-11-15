СБУ викрила 4 нові схеми для ухилянтів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

СБУ викрила 4 нові схеми для ухилянтів

Кримінал
463
СБУ викрила 4 нові схеми для ухилянтів
СБУ викрила 4 нові схеми для ухилянтів, Фото: СБУ
Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед них — посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників.
Читайте також
За гроші вони пропонували ухилянтам різні «варіанти» уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів або поза контрольно-пропускними пунктами.
Вартість таких «послуг» становила до $10 тис. Сума залежала від терміновості та способу перетину кордону.
У Хмельницькому викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він «дописував» призовникам важкі захворювання як підставу для «списання» з військової служби.
Читайте також
На Одещині нейтралізовано міжнародну злочинну групу, яка займалась нелегальними «перевезеннями» до сусідньої європейської країни. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або таксі, а потім «переводили» їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку.
До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько «Бастіон» та двоє його спільників-іноземців.
Для пошуку «клієнтів» зловмисники створили Телеграм-канал. При цьому гроші за свої «послуги» просили переказувати у криптовалюті.
Читайте також
У Києві затримано фігуранта, який продавав ухилянтам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров’я.
Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його під час одержання грошей від клієнта.
Читайте також
На Львівщині затримано 51-річного мешканця Самбірського району, який, заручившись підтримкою місцевого криміналітету, переправляв ухилянтів за кордон через заздалегідь підготовлені «лісові маршрути».
За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.