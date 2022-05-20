Сальвадор, який став першою країною у світі, де Bitcoin визнана офіційною валютою, постраждав від його падіння — Finance.ua
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Сальвадор, який став першою країною у світі, де Bitcoin визнана офіційною валютою, постраждав від його падіння

Вчора 22:09Технології&Авто
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Сальвадор, який став першою країною у світі, де Bitcoin визнана офіційною валютою, постраждав від його падінняСальвадор, який став першою країною у світі, де Bitcoin визнана офіційною валютою, постраждав від його падіння
Центральноамериканська країна Сальвадор постраждала від того, що визнала у себе Bitcoin офіційною валютою.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що країна купувала Bitcoin починаючи з вересня 2021 року, а також планувала створити хаб для майнінгу на основі вулканічної енергії та випустити першу суверенну облігацію, пов’язану з Bitcoin. Однак зараз, через обвал криптовалют протягом останніх двох тижнів, вартість державних активів Сальвадору зменшилась на третину.
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Також країна має й інші проблеми — глобальні витрати Сальвадора на позики зростають, а вже скоро вона мусить погасити великий борг. Однак падіння криптовалюти закрило кілька можливостей вийти з кризи, в тому числі завдяки Bitcoin-облігаціям, які зараз відклали.
Старший економіст Центральноамериканського інституту фіскальних досліджень, який спеціалізується на Сальвадорі, Рікардо Кастанеда зазначив, що «проблеми уряду не виникли через Bitcoin, однак через нього вони погіршились. Bitcoin перестав бути рішенням, а став частиною проблеми».

Довідка Finance.ua:

  • Bitcoin упав на 45% з моменту прийняття його Сальвадором за офіційну валюту, і на 26% від свого максимуму у травні, оскільки криптовалютні активи використали в умовах ризикованого інвестиційного середовища.
  • економіст і засновник HS Dent Publishing Гаррі Дент прогнозує крах Bitcoin до 3 тисяч доларів, перш ніж він злетить до «500 тисяч доларів під час наступного глобального буму»;
  • до речі, Комісія з цінних паперів та бірж Нігерії (SEC) опублікувала нові правила регулювання криптовалют, в яких класифікувала їх як цінні папери.
За матеріалами: Mind
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