Bitcoin прогнозують зниження до 3−7 тисяч доларів, а потім впевнений ріст до півмільйона — Finance.ua
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Bitcoin прогнозують зниження до 3−7 тисяч доларів, а потім впевнений ріст до півмільйона

Вчора 05:14Технології&Авто
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Нещодавня нестабільність на ринку криптовалют, стримувана підвищенням відсоткових ставок і інфляцією, що зростає, призвела до того, що кілька галузевих аналітиків прогнозують обвал ринку в 2022 році.
У розмові з Kitco News економіст і засновник HS Dent Publishing Гаррі Дент прогнозує крах Bitcoin до 3 тисяч доларів, перш ніж він злетить до «500 тисяч доларів під час наступного глобального буму».
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«Він впаде, і я думаю, що Bitcoin може впасти до 3000 або 7000 доларів, а потім піднятися до півмільйона або мільйона під час наступного глобального буму [до 2037 року]. Так що це буде покупка на все життя для тих, хто збирається в нього інвестувати», — каже Дент.
Фінансист впевнений, що нинішня криза після «найбільшої бульбашки в історії» продемонструє, що неможливо просто друкувати гроші, а також доведе, що країнам потрібен новий стандарт — щось справжнє і, можливо, цим стандартом стануть криптовалюти.
За матеріалами: noworries
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