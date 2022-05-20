Bitcoin прогнозують зниження до 3−7 тисяч доларів, а потім впевнений ріст до півмільйона — Finance.ua

Bitcoin прогнозують зниження до 3−7 тисяч доларів, а потім впевнений ріст до півмільйона

Нещодавня нестабільність на ринку криптовалют, стримувана підвищенням відсоткових ставок і інфляцією, що зростає, призвела до того, що кілька галузевих аналітиків прогнозують обвал ринку в 2022 році.

У розмові з Kitco News економіст і засновник HS Dent Publishing Гаррі Дент прогнозує крах Bitcoin до 3 тисяч доларів, перш ніж він злетить до «500 тисяч доларів під час наступного глобального буму».

«Він впаде, і я думаю, що Bitcoin може впасти до 3000 або 7000 доларів, а потім піднятися до півмільйона або мільйона під час наступного глобального буму [до 2037 року]. Так що це буде покупка на все життя для тих, хто збирається в нього інвестувати», — каже Дент.

Фінансист впевнений, що нинішня криза після «найбільшої бульбашки в історії» продемонструє, що неможливо просто друкувати гроші, а також доведе, що країнам потрібен новий стандарт — щось справжнє і, можливо, цим стандартом стануть криптовалюти.

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