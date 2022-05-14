Яку криптовалюту купити, щоб не "прогоріти": формула збалансованого криптопортфеля — Finance.ua

Яку криптовалюту купити, щоб не "прогоріти": формула збалансованого криптопортфеля

Вчора 17:02 — Фінтех і Картки

Яку криптовалюту купити, щоб не "прогоріти": формула збалансованого криптопортфеля

Попри те, що ми чули про Bitcoin ще у 2012 році, ринок криптовалют зараз лише розвивається і знаходиться на першому, інфраструктурному, рівні.



Наразі відбувається побудова Blockchain. А інвестори, своєю чергою, намагаються зрозуміти, яким має бути правильний алгоритм роботи із криптовалютами і як він буде працювати.

За його словами, усе йде до того, що людство повністю перейде у цифровий світ до 2030-2035 року.

Ринок NFT почав набирати оберти у 2021 році, однак вже зараз у нього проінвестовано близько 11 млрд доларів. Наразі значну частину ринку займають метавсесвіти та створення різного виду цифрових майданчиків.

«Сама ідея створення метавсесвіту є цікавою, але той етап розвитку, який досягнутий наразі, є дуже примітивним — йому ще є куди зростати», — зазначив експерт.

За словами Пацана, важливо розуміти, що NFT — це не картинка, а код.

«Тобто фактично ви купуєте код, який дає вам доступ до закритого ком’юніті чи в метапростір. Фактично за допомогою цього коду ви отримуєте доступ до того, чого не мають інші, хто не придбав невзаємозамінний токен. Чудовий приклад — CryptoPunks або Bored Ape Yacht Club. Останній створив NFT, аби продавати доступ до закритого яхт-клубу. Однак потім цей метавсесвіт так виріс, що наразі компанія продає один свій NFT у середньому за 300 тис. доларів», — розповів Пацан.

Яким має бути криптовалютний портфель інвестора

«Що стосується портфелю, то у нас є Bitcoin як цифрове золото та Ethereum як цифрова нафта. Це основні криптовалюти, які я раджу розглядати — 40% на 40%. Ще 10% — це інвестиції у цифрове зберігання, я би сюди відніс Filecoin. Інші 10% — у різні протоколи, як Solana, Polkadot, Atom. Це такі активи, які тільки розвиваються. Можливо, вони колись витіснять Ethereum, тоді їх частину варто збільшувати. Ось таким може бути стабільний інвестпортфель, наскільки він може бути стабільним із криптовалютами. Адже крипта — дуже високоризиковий актив», — зауважив Михайло Пацан.

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Що буде з Bitcoin? Bitcoin, за словами експерта, треба розглядати як довгострокову інвестицію. У такому розрізі головна криптовалюта буде зростати.

«Просто виділіть для себе: якщо ви готові інвестувати у BTC 5%, купіть зараз на 1%. Якщо Bitcoin падатиме далі — ще на 1%. І таким чином наберіть свої 5%. Але тримайте BTC до 3 років, тоді продайте і отримаєте відповідний дохід», — радить Пацан.

Як оподатковується дохід із крипти

За словами іншого експерта, фінансового планера в iPlan.ua Сергія Мікулова, в Україні зараз є Закон про віртуальні активи.

«Він був ветований, потім його доопрацювали, але він все одно ще не працює. Чому? Тому що у положеннях зазначено, що Закон набирає чинності тоді, коли до Податкового кодексу будуть внесені зміни щодо оподаткування віртуальних активів. Тобто у нас малюнок є, але він не працює», — зазначив Мікулов.

Тому зараз оподаткування доходів від криптовалют — 18% + 1,5%.

Інвестор також висловив свою думку, яким може бути податок після внесення відповідних змін до ПКУ.

«Найпростіший спосіб — зробити податок з обороту. Так, розглядається ставка 5%. Тому що прослідкувати, які монети купував інвестор, на які токени чи NFT поміняв, на який фіат вийшов — це дуже важко. Тому 5% з переходу в фіат — це буде простіше», — розповів він.

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