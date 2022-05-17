У Нігерії прирівняли криптовалюти до цінних паперів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Нігерії прирівняли криптовалюти до цінних паперів

Вчора 22:06Технології&Авто
104
Комісія з цінних паперів та бірж Нігерії (SEC) опублікувала нові правила регулювання криптовалют, в яких класифікувала їх як цінні папери.
Згідно з 54-сторінковим документом, цифрові активи є аналогом акції або боргової вимоги емітента.
«[Криптовалюти] за замовчуванням перебувають у віданні SEC», — підкреслив регулятор.
Правила також включають вимоги до реєстрації торгових платформ. Зокрема, біржі повинні мати мінімальний сплачений капітал у розмірі 500 000 000 найр ($1,2 млн на момент написання).
Місце для вашої реклами
Зареєстровані майданчики зобов’язані надати регулятору список активів та отримати для кожного схвалення. SEC просить біржі дотримуватися «чесної, розумної та прозорої» політики щодо комісій.
У 2020 році SEC визнала криптоактиви цінними паперами із застереженням «якщо не доведено інше». Таким чином Комісія залишила за емітентами право довести, що той чи інший актив не підпадає під її юрисдикцію.
Читайте також
Регіональний менеджер біржі Luno Оуен Одіа в коментарі Bloomberg зазначив, що нові правила можуть виступити «як провісник несподіваного кроку центрального банку, який змінить свій підхід, створивши критично важливу основу для масового впровадження криптовалюту по всій країні».
У лютому 2021 року ЦБ Нігерії заборонив комерційним фінансовим установам надавати послуги криптовалютним біржам та компаніям, що працюють із цифровими активами.
Пізніше Сенат запропонував центробанку регулювати галузь, а не обмежувати її.
За матеріалами: Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.