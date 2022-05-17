У Нігерії прирівняли криптовалюти до цінних паперів — Finance.ua

У Нігерії прирівняли криптовалюти до цінних паперів

Комісія з цінних паперів та бірж Нігерії (SEC) опублікувала нові правила регулювання криптовалют, в яких класифікувала їх як цінні папери.

Згідно з 54-сторінковим документом, цифрові активи є аналогом акції або боргової вимоги емітента.

«[Криптовалюти] за замовчуванням перебувають у віданні SEC», — підкреслив регулятор.

Правила також включають вимоги до реєстрації торгових платформ. Зокрема, біржі повинні мати мінімальний сплачений капітал у розмірі 500 000 000 найр ($1,2 млн на момент написання).

Зареєстровані майданчики зобов’язані надати регулятору список активів та отримати для кожного схвалення. SEC просить біржі дотримуватися «чесної, розумної та прозорої» політики щодо комісій.

У 2020 році SEC визнала криптоактиви цінними паперами із застереженням «якщо не доведено інше». Таким чином Комісія залишила за емітентами право довести, що той чи інший актив не підпадає під її юрисдикцію.

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Регіональний менеджер біржі Luno Оуен Одіа в коментарі Bloomberg зазначив, що нові правила можуть виступити «як провісник несподіваного кроку центрального банку, який змінить свій підхід, створивши критично важливу основу для масового впровадження криптовалюту по всій країні».

У лютому 2021 року ЦБ Нігерії заборонив комерційним фінансовим установам надавати послуги криптовалютним біржам та компаніям, що працюють із цифровими активами.

Пізніше Сенат запропонував центробанку регулювати галузь, а не обмежувати її.

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