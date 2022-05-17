Глава криптобіржі FTX: Bitcoin не має майбутнього як платіжна мережа — Finance.ua
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Глава криптобіржі FTX: Bitcoin не має майбутнього як платіжна мережа

Вчора 17:21Фінтех і Картки
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Засновник і керівник криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід заявив, що Bitcoin не має майбутнього як платіжна мережа. Також він розкритикував цифрову валюту за її неефективність та високе екологічне навантаження.
Як альтернативу Сем Бенкман-Фрід розглядає мережу на основі концепції «доказу частки», де учасники можуть купувати токени, що дозволяє їм приєднатися до мережі. Чим більшу кількість токенів вони мають, тим більше можуть видобувати. Глава FTX вважає, що мережі з урахуванням концепції «доказу частки» необхідні, щоб криптовалюта могла еволюціонувати до рівня платіжної мережі, оскільки вони доступні і менш вимогливі до кількості енергії. Блокчейн Ethereum (друга за величиною криптовалюта) готується до переходу на метод Proof-of-Stake.
Сем Бенкман-Фрід додатково висловив сумнів у здатності Bitcoin виконувати одну з важливих функцій грошей (засіб платежу). Ця криптовалюта не може виконувати велику кількість переказів (мільйони транзакцій на секунду). До того ж, мережа Bitcoin потребує великої кількості енергії. Однак Bitcoin все ж таки може використовуватися як «актив, товар і засоби заощадження», як, наприклад, золото.

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За матеріалами: ITC.ua
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