Ринок землі: скільки коштував гектар у лютому (інфографіка) — Finance.ua
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Ринок землі: скільки коштував гектар у лютому (інфографіка)

Аграрний ринок
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Ринок землі: скільки коштував гектар у лютому (інфографіка)
Ринок землі: скільки коштував гектар у лютому (інфографіка)
Середньозважена ціна гектара в лютому становили 41,6 тис. грн проти 41,7 тис. грн/га у січні.
Про це йдеться у новому аналітичному огляді, підготовленому KSE Агроцентр за підтримки Програми USAID АГРО.
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Ціни залишаються на рівні січня 2024 року

Середньозважена ціна купівлі землі в лютому 2024 року становила 41,6 тис. грн/га (в січні 2024 року — 41,7 тис. грн/га), а середньозважена ціна земель з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» становила 42,5 тис. грн/га (проти 42,2 тис. грн/га в січні).
Інфографіка: kse.ua
Інфографіка: kse.ua
«Підтримання цін на рівні попереднього місяця свідчить про те, що зростання ціни в січні 2024 року після відкриття ринку для юридичних осіб може розглядатись не як короткотермінове коливання, а радше зростання внаслідок фундаментальних факторів, таких як очікування підвищення попиту на землю внаслідок розширення переліку учасників ринку», — зазначається у звіті.
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В огляді нагадали, що у січні 2024 було зафіксовано найбільше зростання ціни землі впродовж одного місяця з моменту відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Середньозважена ціна в січні 2024 року перевищила ціни грудня 2023 року на 13,3%.
Інфографіка: kse.ua
Інфографіка: kse.ua

Ринок землі продовжує відновлювати обсяги

Обсяг ринку земель у лютому 2024 року був найбільшим від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну — усього було укладено 9,6 тис. угод купівлі-продажу сукупним обсягом 22,0 тис. га. Цей показник перевищує показники січня 2024 року на понад 50%.
Показники обсягу ринку земель в лютому також суттєво перевищують середньорічні за минулий рік — на 41,6% за кількістю укладених угод і на 53,4% за площею земель, що потрапили в обіг.
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Попередній максимум обсягу ринку після повномасштабного вторгнення був зафіксований у грудні 2023 року, тоді було укладено 8,2 тис. угод купівлі-продажу сукупним обсягом 19,8 тис. га.
Інфографіка: kse.ua
Інфографіка: kse.ua

Зміни на ринку землі: чому це важливо 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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