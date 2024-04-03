Ринок землі: скільки коштував гектар у лютому (інфографіка) — Finance.ua

Ринок землі: скільки коштував гектар у лютому (інфографіка) Сьогодні 21:01 — Аграрний ринок

Ринок землі: скільки коштував гектар у лютому (інфографіка)

Середньозважена ціна гектара в лютому становили 41,6 тис. грн проти 41,7 тис. грн/га у січні.

Про це йдеться у новому аналітичному огляді , підготовленому KSE Агроцентр за підтримки Програми USAID АГРО.

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Ціни залишаються на рівні січня 2024 року

Середньозважена ціна купівлі землі в лютому 2024 року становила 41,6 тис. грн/га (в січні 2024 року — 41,7 тис. грн/га), а середньозважена ціна земель з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» становила 42,5 тис. грн/га (проти 42,2 тис. грн/га в січні).

Інфографіка: kse.ua

«Підтримання цін на рівні попереднього місяця свідчить про те, що зростання ціни в січні 2024 року після відкриття ринку для юридичних осіб може розглядатись не як короткотермінове коливання, а радше зростання внаслідок фундаментальних факторів, таких як очікування підвищення попиту на землю внаслідок розширення переліку учасників ринку», — зазначається у звіті.

В огляді нагадали, що у січні 2024 було зафіксовано найбільше зростання ціни землі впродовж одного місяця з моменту відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Середньозважена ціна в січні 2024 року перевищила ціни грудня 2023 року на 13,3%.

Інфографіка: kse.ua

Ринок землі продовжує відновлювати обсяги

Обсяг ринку земель у лютому 2024 року був найбільшим від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну — усього було укладено 9,6 тис. угод купівлі-продажу сукупним обсягом 22,0 тис. га. Цей показник перевищує показники січня 2024 року на понад 50%.

Показники обсягу ринку земель в лютому також суттєво перевищують середньорічні за минулий рік — на 41,6% за кількістю укладених угод і на 53,4% за площею земель, що потрапили в обіг.

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Попередній максимум обсягу ринку після повномасштабного вторгнення був зафіксований у грудні 2023 року, тоді було укладено 8,2 тис. угод купівлі-продажу сукупним обсягом 19,8 тис. га.

Інфографіка: kse.ua

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