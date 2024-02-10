Експерти назвали болючі точки ринку землі — Finance.ua

Експерти назвали болючі точки ринку землі Сьогодні 21:14 — Аграрний ринок

Експерти назвали болючі точки ринку землі

Опитані Finance.ua експерти виділяють низку проблем на ринку сільськогосподарської землі.

Найбільша з них — війна.

«Це забруднення землі вибухонебезпечними предметами, ризики окупації, руйнування інфраструктури та засобів агровиробництва, обмеження можливостей для імпорту й експорту. Частково ці проблеми вже вирішуються створенням ринку операторів протимінної діяльності, дипломатичними переговорами та побудовою альтернативних шляхів експорту, розвитком переробки. За розрахунками KSE, через вторгнення рф не було укладено 120 тис. угод сукупною площею 355,5 тис. га. Отже, втрати ринку сягнули 325 млн дол. США або 12,4 млрд грн», — каже комерційний директор «Твоє Коло» Єгор Лісничий.

Що потрібно зробити

Водночас є менш глобальні проблеми, для подолання яких потрібна лише політична воля можновладців.

«Необхідно вдосконалити чинні нормативні акти та процедури, спрямовані на покращення механізму перевірки нових власників землі й обмеження концентрації земель в руках одного суб'єкта. Максимально автоматизувати обов’язкові перевірки для нотаріусів, що дозволить зменшити транзакційні витрати на оформлення угод. Зараз це досить істотні суми 12−20 тис. грн на одну угоду купівлі-продажу», — пояснює Єгор Лісничий.

«Це викликає ряд запитань з боку як продавців, так і покупців. Їм не зрозуміло, як формується ціна за послуги нотаріуса», — додав генеральний директор компанії «Доброзем» Роман Барало.

Водночас, за словами Романа Барала, зараз, окрім війни, можна виділити дві найболючіші точки на ринку землі.

«Перша буде на боці агровиробників. Ідеться про консолідацію земельних масивів для зручності обробітку. Якщо говорити простим словами — обмін земельними ділянками, який потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Поки що всі агровиробники або домовляються на словах, або використовують обхідні шляхи: меморандуми про співпрацю, договори обміну земельними ділянками, протоколи тощо.

Другою ж найболючішою точкою є інвентаризація всіх земельних ділянок, які перебувають в обробітку на території України. Вони фактично приносять прибуток агровиробникам, але ніде не обліковуються, з них не сплачуються податки. Усю тіньову землю, яку можливо, потрібно проінвентаризувати, оформити в комунальну власність ОТГ, і надалі виставити на аукціон", — розповів він.

Ще один із моментів, які зазначив Єгор Лісничий, є розширення доступу до кредитування:

«Це можна зробити шляхом поступового збільшення коефіцієнта ліквідності землі як застави з 0,35 до показників розвинутих країн — на рівні 0,6−0,8, а також повноцінний запуск фонду часткового гарантування кредитів має допомогти розв’язати це питання».

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