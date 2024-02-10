Експерти назвали болючі точки ринку землі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти назвали болючі точки ринку землі

Аграрний ринок
19
Експерти назвали болючі точки ринку землі
Експерти назвали болючі точки ринку землі
Опитані Finance.ua експерти виділяють низку проблем на ринку сільськогосподарської землі.
Найбільша з них — війна.
«Це забруднення землі вибухонебезпечними предметами, ризики окупації, руйнування інфраструктури та засобів агровиробництва, обмеження можливостей для імпорту й експорту. Частково ці проблеми вже вирішуються створенням ринку операторів протимінної діяльності, дипломатичними переговорами та побудовою альтернативних шляхів експорту, розвитком переробки. За розрахунками KSE, через вторгнення рф не було укладено 120 тис. угод сукупною площею 355,5 тис. га. Отже, втрати ринку сягнули 325 млн дол. США або 12,4 млрд грн», — каже комерційний директор «Твоє Коло» Єгор Лісничий.

Що потрібно зробити

Водночас є менш глобальні проблеми, для подолання яких потрібна лише політична воля можновладців.
«Необхідно вдосконалити чинні нормативні акти та процедури, спрямовані на покращення механізму перевірки нових власників землі й обмеження концентрації земель в руках одного суб'єкта. Максимально автоматизувати обов’язкові перевірки для нотаріусів, що дозволить зменшити транзакційні витрати на оформлення угод. Зараз це досить істотні суми 12−20 тис. грн на одну угоду купівлі-продажу», — пояснює Єгор Лісничий.
Місце для вашої реклами
«Це викликає ряд запитань з боку як продавців, так і покупців. Їм не зрозуміло, як формується ціна за послуги нотаріуса», — додав генеральний директор компанії «Доброзем» Роман Барало.
Водночас, за словами Романа Барала, зараз, окрім війни, можна виділити дві найболючіші точки на ринку землі.
«Перша буде на боці агровиробників. Ідеться про консолідацію земельних масивів для зручності обробітку. Якщо говорити простим словами — обмін земельними ділянками, який потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Поки що всі агровиробники або домовляються на словах, або використовують обхідні шляхи: меморандуми про співпрацю, договори обміну земельними ділянками, протоколи тощо.
Другою ж найболючішою точкою є інвентаризація всіх земельних ділянок, які перебувають в обробітку на території України. Вони фактично приносять прибуток агровиробникам, але ніде не обліковуються, з них не сплачуються податки. Усю тіньову землю, яку можливо, потрібно проінвентаризувати, оформити в комунальну власність ОТГ, і надалі виставити на аукціон", — розповів він.
Ще один із моментів, які зазначив Єгор Лісничий, є розширення доступу до кредитування:
«Це можна зробити шляхом поступового збільшення коефіцієнта ліквідності землі як застави з 0,35 до показників розвинутих країн — на рівні 0,6−0,8, а також повноцінний запуск фонду часткового гарантування кредитів має допомогти розв’язати це питання».
Читайте більше про ринок землі в статті:

Зміни на ринку землі: чому це важливо

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.