Ринок землі: чи готові кредитувати банки (думки експертів) — Finance.ua

Ринок землі: чи готові кредитувати банки (думки експертів) Сьогодні 09:08 — Кредит&Депозит

Ринок землі: чи готові кредитувати банки (думки експертів)

Як повідомик комерційний директор компанії «Твоє Коло» Єгор Лісничий, програм кредитування саме на придбання землі для фізичних осіб сьогодні одиниці.

«Це пов’язано зі складністю оформлення угод, і з низьким коефіцієнтом ліквідності. А от щодо кредитування бізнесу, то саме сільськогосподарські підприємства є основними користувачами програми „Доступні кредити 5−7-9%“. За даними НБУ, на їх долю припадає 49% портфеля програми станом на початок грудня 2023», — пояснює він.

Водночас два державні банки повідомили про наміри надавати кредити на розмінування сільськогосподарських земель.

Єгор Лісничий. «В Укргазбанку продукт створений у межах програми „Доступні кредити 5−7-9%“. Для підприємців, які працюють поза зоною високого воєнного ризику, відсоток по кредиту становить 13% річних, а в зоні високого воєнного ризику — 3% річних. Ощадбанк пропонує для фермерів, земля яких перебуває на деокупованих або прифронтових територіях, кредити за ставкою 3%. У них також є можливість комбінувати кредит із програмою 5−7-9%», — розповів

Очевидно, в питанні кредитування на ринку землі в тих умовах, у яких він зараз змушений існувати, не обійтися без підтримки з боку держави. І це не стільки фінансова підтримка, скільки регуляторна, адже процес розмінування сільськогосподарських земель потрібно внормувати, щоб залучати в галузь інвестиції.

«У спілкуванні з аграріями ми чуємо, що в питанні розмінування вони очікують на допомогу держави. Майже ніхто за кредитні кошти не готовий розмінувати сільгоспугіддя. Це є проблемою. Частина аграріїв веде розмінування власними силами.

Треба впроваджувати механізми страхування від воєнних ризиків, певні програми компенсації за заподіяну шкоду. Ми зараз ведемо перемовини з міжнародними інституціями, які готові надавати гранти для розмінування сільськогосподарських земель. Бо земля є, але її не можна використовувати через забруднення. Землю треба очистити, підготувати та використовувати, щоб вона працювала на наш ВВП. Якщо дивитися глибше, то розмінування територій, сільськогосподарських земель — це робочі місця, податки, це наш бізнес.

Де-факто вже виникає своєрідний ринок розмінування, який включає сертифіковані компанії, що розміновують території, виробників спеціальної техніки, компанії, які утилізують вибухонебезпечні предмети, компанії, які займаються очищенням ґрунту від шкідливих речовин. Тому, на державному рівні треба ухвалювати регуляторні норми, які впорядкують процес розмінування територій, щоб він не був хаотичним, щоб можна було залучати інвестиційні кошти.

Укргазбанку Тетяна Корнієнко, слова якої Ми знаємо, що Кабмін працює над унормуванням процесу, щоб цей інструмент, ринок розмінування запрацював в Україні. Обговорювали проблематику і з Міністерством аграрної політики, і з міністерством економіки, і з асоціацією профспілок — усі розуміють проблематику та працюють над пошуком дієвих механізмів", — каже Директорка департаменту малого та середнього бізнесуслова якої наводить Асоціація українських банків.

За минулий рік, за даними Мінекономіки, Україна повернула у використання понад 10% територій або близько 18 тис. кв км українських земель, які вважалися потенційно забрудненими.

«Щоб прискорити процеси гуманітарного розмінування, ми працюємо над залученням приватного капіталу й інвестицій», — зазначила під час панельної дискусії «Гуманітарне розмінування України: погляд у майбутнє» на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністерка економіки Юлія Свириденко.

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