Ринок токенізованої нерухомості зросте до $4 трлн до 2035 року — Deloitte Сьогодні 22:20 — Криптовалюта

Ринок токенізованої нерухомості зросте до $4 трлн до 2035 року — Deloitte

Токенізація нерухомості стане основним методом фінансування, володіння та торгівлі нерухомістю у найближчому майбутньому, потенційно досягши ринку в 4 трильйони доларів до 2035 року.

Про це повідомляє Coindesk з посиланням на звіт Центру фінансових послуг Deloitte.

Токенізація нерухомості, колись нішевий експеримент, незабаром може стати ключовим елементом фінансування, володіння та торгівлі нерухомістю, прогнозують автори звіту.

Яким буде зростання ринку

За прогнозами компанії, зростання ринку відбуватиметься сукупним річним темпом на рівні 27%, порівняно з поточним обсягом менше 300 мільярдів доларів.

Це гарячий сектор ринку грошей на перетині криптовалют та традиційних фінансів.

Він полягає у створенні цифрових версій активів, таких як облігації, фонди та нерухомість, які представляють права власності на блокчейні.

Читайте також Легалізація криптовалюти в Україні: як буде проводитися оподаткування

Цей процес пропонує операційну ефективність, дешевші та швидші розрахунки, а також ширший доступ для інвесторів.

Для сектору нерухомості привабливість токенізації полягає в її здатності автоматизувати та спрощувати складні фінансові угоди, пояснюється у звіті, такі як запуск фонду нерухомості в блокчейні з закодованими правилами обробки передачі права власності та потоків капіталу.

Прикладом цього є платформа токенізації фонду нерухомості Chintai вартістю 100 мільйонів доларів США від Kin Capital з кредитуванням на основі трастових документів, зазначає Deloitte.

Читайте також ARK Invest спрогнозувала ціну біткоїна на рівні $2,4 млн до 2030 року

Які напрямки будуть домінувати

У звіті окреслюється тристороння еволюція токенізованої власності:

приватні фонди нерухомості;

власність на сек’юритизовані позики;

проєкти на незабудованих або нерозвинених землях.

Очікується, що серед них домінуватимуть токенізовані боргові цінні папери, вартість яких до 2035 року сягне 2,39 трильйона доларів США, згідно з прогнозом звіту.

Приватні фонди можуть внести близько 1 трильйон доларів, тоді як активи розвитку земель можуть сягнути близько 500 мільярдів доларів.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.