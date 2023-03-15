Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється, IT-компанії повертаються в столицю — Finance.ua

Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється, IT-компанії повертаються в столицю Сьогодні 19:47 — Нерухомість

Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється, IT-компанії повертаються в столицю, Фото: house-happy.com.ua

Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється, зросла кількість запитів і угод від IT-компаній, некомерційних і міжнародних організацій.

Про це повідомив генеральний директор allbc Валентин Ленченко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Експерт нагадав, що для багатьох бізнес-центрів минулий рік став роком збереження орендарів на будь-яких умовах.

«Основне завдання на початок осені було пережити зиму з орендарями. На будь-яких умовах. Головне, щоб ті платили комунальні та ОРЕХ (часто не в повному обсязі). Але з настанням блекауту почалася міграція, люди, які працювали зазвичай із дому, переїжджали в коворкинги, де були дизель-генератори та інтернет», — повідомив Ленченко.

За його словами, в результаті столичні офіси в блекаут були заповнені практично повністю. Був створений тимчасовий ажіотаж, що призвело до відкриття нових локацій. Однак уже в січні, коли все стабілізувалося і багато хто вирішив питання з побутовими електростанціями, ситуація повернулася до попередніх показників.

«Новачки продовжують набирати резидентів, але попит на них значно впав. Попит, як і раніше, високий на готові офіси — з ремонтом, меблями, дизель-генераторами і укриттям», — наголосив експерт.

Він зазначив позитивний системний тренд останніх місяців — активізацію орендарів.

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«Багато IT-компаній, які релокувалися до Західної України, почали повертатися додому, до Києва. І не айтішниками єдиними — багато запитів і угод від некомерційних і міжнародних організацій», — повідомив Ленченко.

Він навів приклад нещодавніх угод allbc. Із проханням знайти готовий офіс на понад 200 співробітників звернулася IT-компанія, у процесі пошуку та узгодження договору оренди з’ясувалося, що до Києва хочуть повернутися значно більше співробітників. У результаті замість офісу в 2 тис. кв. м ця компанія орендувала два офіси сумарною площею близько 4 тис кв. м. Інша IT-компанія нещодавно орендувала 800 кв.м. офіс з ремонтом і меблями в БЦ на Подолі.

Але загалом, за словами експерта, основний запит орендарів і угод спостерігався на формат площею близько 200 кв. м. «Як правило, це середній бізнес, який пристосовується до поточних умов або оптимізує площі», — каже він.

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Ще один тренд — від великих орендарів великими обладнаними офісами на правому березі почали надходити запити оренди офісів/робочих місць у коворкингах на лівому березі.

Таким чином, забезпечуються комфортні місця для співробітників, які задля безпеки воліють працювати ближче до дому. «Критерії ті самі: з ремонтом, меблями, дизель-генератором і укриттям», — зазначив Ленченко.

Також він виділив в окрему категорію потенційних орендарів, з якими, незважаючи на високу вакантність, більшість орендодавців не хочуть зв’язуватися. «Мова про так званих „музикантів“, кол-центри, де голосно грає музика. Зараз вони себе називають айтішниками, маркетологами і навіть аграріями, але, як правило, це аферисти. Середня орендована ними площа від 500 до 2000 кв. м, але з огляду на шлейф, який вони залишають після себе, з ними не хочуть мати справу», — наголосив Ленченко.

Експерт також зазначив, що незважаючи на війну є й угоди на ринку купівлі-продажу офісних приміщень/будівель. «На ринку є покупці. Зазвичай приходять із пропозицією дисконту від 30% до 50%. Зарубіжні інвестори, які вірять у перемогу, вже починають придивлятися до купівлі, тому що розуміють: зараз саме час», — говорить він.

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