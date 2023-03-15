Експансія українського бізнесу на європейські ринки: чи готові локальні споживачі сприймати українські бренди — дослідження — Finance.ua

Експансія українського бізнесу на європейські ринки: чи готові локальні споживачі сприймати українські бренди — дослідження Сьогодні 09:29 — Особисті фінанси

Експансія українського бізнесу на європейські ринки: чи готові локальні споживачі сприймати українські бренди — дослідження, Фото: print21.com.ua

Наразі багато українських компаній розглядають можливість розширення своєї географії за рахунок експансії на європейські ринки. А це завжди означає знайомство із новою аудиторією.

Але, як показують результати дослідження дослідницької компанії Gradus Research, європейці схильні обирати локальні бренди своїх країн.

«Дані дослідження демонструють, що європейці схильні обирати локальні бренди своїх країн, це є нормою в Європі: британці надають перевагу британським продуктам, німці — німецьким тощо. І на це треба зважати, виводячи продукт на ці ринки, — коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research. — Основним драйвером вибору є сприйняття країни, як якісного виробника. Це бренд країни, що складається з великої кількості брендів та конкретних продуктів, і працює загалом на країну, як бажану до покупки».

Брендам яких країн надають перевагу споживачі?

Кожна країна любить свого виробника. І Україна надає перевагу своєму виробникові так само, як і інші країни. Що є більш цікавим — це країни другого вибору. Українці надають перевагу Німеччині, США та Великобританії. Доволі велика частка брендів цих країн є бажаною для наших споживачів.

Інфографіка: Gradus Research

Загалом досліджувані країни можна розділити на три великі категорії:

перша — країни, до яких іншим виробникам зайти порівняно легше, бо споживачі лояльно ставляться до іноземних виробників. Україна, Польща та в певній мірі Італія належить до цієї категорії. Споживачі цих країн відкриті до іноземних пропозицій;

Нідерланди та Німеччина потрапили до поміркованих країн, там велика лояльність до місцевих виробників, проте вони розглядають купівлю брендів з інших країн на високому рівні;

третя категорія — закриті для іноземних виробників ринки — Великобританія та Франція. Вони показують себе споживачами-патріотами, які перш за все звертають увагу на свої бренди і не дуже бажають купувати іноземні товари.

Що ж впливає на вибір країни виробника?

Фактор високої якості найбільш наповнений і саме в цьому полі країни конкурують між собою.

Практично в усіх країнах в топі, окрім власного виробника, є Німеччина, США і подекуди Франція, а подекуди — Великобританія.

Дуже часто це країни-сусіди, наприклад, Німеччина є другим вибором для Нідерландів і Франції. Проте Україна та Польща взагалі ставлять Німеччину на перше місце, вважаючи, що ці товари є найбільш якісними. Тому можна зробити висновок, що українці та поляки все ж надають перевагу не локальному виробникові.

Інфографіка: Gradus Research

Якщо розглядати фактор привабливості ціни, то вгору виривається Китай. Фактично, в усіх країнах він є дуже суттєвим гравцем. Що ж до України, вона є найбільш привабливою з точки зору ціни для Польщі, серед всіх досліджуваних країн.

Інфографіка: Gradus Research

Привабливість брендів з боку доступності, дистрибуції — важливий фактор. В Україні Польща та Китай є максимально високими та близькими категоріями. Натомість дистрибуція по іншим країнам залежить від конкретних компаній, окремих мереж, які розбудовані. Для Великої Британії це Китай та США, для Нідерландів — Німеччина та Китай, для Італії — США і Китай. Спостерігається велика присутність Китаю ще й за рахунок онлайн торгівлі та інших каналів збуту, що заповнені китайськими товарами.

Інфографіка: Gradus Research

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.