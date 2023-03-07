Бізнес скаржиться, що проблема блокування податкових накладних не знята — Finance.ua

Бізнес скаржиться, що проблема блокування податкових накладних не знята Сьогодні 15:34

Проблема відшкодування ПДВ та блокування податкових накладних не знята — так, більшість податкових накладних, що було заблоковано протягом жовтня 2022 року, на жаль, не змогли бути оскаржені в адміністративному порядку.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

"На жаль, деякі напрямки роботи таки потребують суттєвого покращення в цих аспектах, зокрема, податковий. Так, з моменту як в країні відновив функціонування Реєстр податкових накладних (27 травня 2022 року), питання їх реєстрації та, загалом, відшкодування ПДВ постійно залишається проблемним. Періодично у Податкової служби виникають ідеї щодо змін, періодично проблема набуває більш гострого характеру (як у жовтні 2022 року).

Водночас станом на зараз проблема все ж не знята — бізнес продовжує страждати від блокування та труднощів з відшкодування. Більшість податкових накладних, що було заблоковано протягом жовтня 2022 року, на жаль, не змогли бути оскаржені в адміністративному порядку, і компанії будуть змушені звертатись до суду, де, на жаль, розгляд справ може тривати роками — ну а обігові кошти компаній буде до тих пір заблоковано", — йдеться у позиції асоціації.

Там наголосили, що обіцяне автоматичне розблокування на підставі таблиць інформації не працює на практиці.

Система реєстрації і алгоритм розблокування накладних створені так, щоб на кожному етапі ручне втручання могло завадити автоматичній роботі системи та створити умови для подвійної сплати податків для наповнення бюджету країни, підкреслили в ЄБА.

«Водночас протягом усього періоду воєнного стану компанії повідомляють про отримання запитів від регіональних підрозділів Державної податкової служби України надати пояснення щодо задекларованих збитків компанії. І особливо зухвало звучить завчена податківцями фраза, що «війна — то не причина декларувати збитки...».

Компаніям відмовляють у прийнятті річної звітності у разі якщо компанія задекларувала своє право на пільги по чотирьох видах податків (земельний, орендна плата за землю державної та комунальної власності, екологічний, майновий) на територіях, які були окуповані чи на них велись активні бойові дії.

Також з незрозумілих причин податківці відмовляють прозорим компаніям у праві скористатись діючими нормами Податкового кодексу щодо неможливості подання звітності чи відсутності первинних документів через втрату таких внаслідок активних бойових дій чи окупації", — розповіли також в асоціації.

Асоціація закликала «переглянути такі підходи до роботи з прозорим бізнесом» і звернулась до Кабінету Міністрів України, Офісу Президента з проханням «посприяти у захисті законних прав та інтересів представників бізнесу».

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.