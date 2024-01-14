Ринок електромобілів цього року зросте на понад 20% - Bloomberg — Finance.ua

Ринок електромобілів цього року зросте на понад 20% - Bloomberg Сьогодні 22:51 — Технології&Авто

Ринок електромобілів цього року зросте на понад 20% - Bloomberg

Ринок електромобілів цього року, як очікується, зросте на 21%.

Про це повідомляє Bloomberg.

За прогнозом BloombergNEF, світові продажі пасажирських електромобілів — акумуляторних електромобілів і гібридів, що заряджаються, — зростуть на 21% у 2024 році до 16,7 млн, причому 70% з них будуть повністю електричними.

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Продажі електромобілів у Китаї, як повідомляється, повинні сягнути трохи менше ніж 10 мільйонів, що становить майже шість із кожних десяти електромобілів, проданих у світі. Проте темпи зростання в Китаї сповільнюються через насичення ринку в багатших регіонах і більш жорстких економічних умов загалом.

Частка електромобілів у світових продажах автомобілів має становити близько 20% (суто електричних: 14%) порівняно з приблизно 17% у 2023 році. Bloomberg очікує, що в Китаї частка електромобілів досягне 38% продажів.

Продажі в Європі цього року, як зазначається, будуть відносно стабільними, оскільки тамтешні автовиробники утримуються від збільшення обсягів до того, як у 2025 році правила щодо викидів CO2 знову посиляться. У деяких важливих регіонах також було скорочено субсидії, а європейський ринок дедалі більше залежить від пільгових програм оподаткування службових електромобілів. Продажі електромобілів у Європі цього року мають становити близько 3,4 мільйона, що на 8% більше, пише видання.

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Ринок США найскладніше означити, зазначає видання. Ford і General Motors були одними з тих, хто найгучніше заявив, що попит на електромобілі падає, але Tesla продовжує здобувати перемоги, а інші автовиробники, як-от Hyundai і Kia, не збавляють темпу.

Таким чином, прогнозується, що продажі електромобілів у США мають становити трохи менше ніж 1,9 мільйона, що становитиме 13% купівлі нових автомобілів, але цього року можуть виникнути деякі сюрпризи, оскільки політична поляризація посилюється.

«Те, що станеться в США, багато в чому визначатиме висвітлення і заголовки новин про електромобілі у 2024 році, але це далеко не найважливіший ринок, на нього припадатиме лише близько 11% світових продажів електромобілів. Краще не переоцінювати те, що там відбувається», — ідеться у статті.

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Цього року, як зазначено, буде цікаво спостерігати за економіками, що розвиваються. У таких місцях, як Індія, Таїланд та Індонезія у 2023 році спостерігалося різке зростання обсягів продажів електромобілів. Bloomberg очікує, що продажі електромобілів у категорії «інші країни світу» досягнуть 840 000, що розвіює будь-яку хибну думку про те, що електромобілі є явищем лише для багатих країн. Пізніше у 2024 році BYD планує відкрити завод у Бразилії після того, як Ford покинув країну у 2021 році.

Продажі комерційних електромобілів також, як очікується, матимуть ще один проривний рік. Після перевищення 500 000 у 2023 році Bloomberg очікує, що поставки подвояться і сягнуть 1 мільйон у 2024 році.

Уповільнення темпів зростання світових продажів електромобілів — з 33% у 2023 році до 21% у 2024 році - викликає занепокоєння у тих, хто робить великі інвестиції, але технології акумуляторів продовжують покращуватися, витрати продовжують знижуватися, і наразі налічується 4 мільйони електромобілів. Точки зарядки встановлені по всьому світу. Усі ці тенденції збережуться і цього року, відкриваючи шлях для подальшого зростання у 2025 і 2026 роках, коли безліч дешевших моделей з’явиться на західних ринках, зазначає видання.

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За даними Bloomberg Intelligence, боротьба за лідерство в продажах електромобілів вестиметься між двома компаніями, принаймні, протягом наступних кількох років, при цьому Tesla і BYD значно випереджатимуть Volkswagen. Хоча Tesla відстає від BYD за продажами електромобілів з акумуляторною батареєю в четвертому кварталі, BI очікує, що американська компанія залишатиметься попереду в річному обчисленні до кінця десятиліття.

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