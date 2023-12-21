Рейтинг найпопулярніших нових електромобілів в Україні: що купували в листопаді — Finance.ua

Рейтинг найпопулярніших нових електромобілів в Україні: що купували в листопаді Сьогодні 21:05 — Технології&Авто

Рейтинг найпопулярніших нових електромобілів в Україні: що купували в листопаді

Попит на легковики, які взагалі не потребують викопного пального, в Україні невпинно зростає від самісінького початку 2023 року. За підсумками лютого купили 2299 електромобілів — на 255 більше ніж у січні. Звісно, статус нових тоді мали менш ніж чотири сотні «електричок», але за підсумками листопада їхня кількість зросла більш ніж удвічі — до 836 нових електромобілів, тим часом як загальний обсяг цього сегменту ринку (разом із вживаними) сягнув істотних 6224 електроавто.

Про це пишуть аналітики порталу auto.ria.

Цікаво, що заповзятості українських прихильників електромобільності не зашкодило навіть підвищення ціни на електроенергію: від початку літа вона склала 2,64 грн за кіловат-годину для побутових споживачів (зі знижкою 50% у разі наявності лічильника з «нічним тарифом»), тож вартість послуг комерційних швидкісних зарядних станцій згодом підскочила в середньому до 13 гривень за кіловат (залежно від оператора послуги та потужності зарядних пристроїв).

Більшої шкоди попиту на нові електромобілі може завдати блокада українського кордону польськими перевізниками: певні ускладнення з постачанням і підтримкою кількості пропозицій наприкінці року відчувають і офіційні, і незалежні автоімпортери. Одним із наслідків такої «деформації наявності» може бути активізація продажів «електричок» не надто популярних досі брендів на тлі істотного сповільнення звичних фаворитів.

Найбільшу динаміку за підсумками листопада продемонстрував бренд BYD: потужний китайський виробник електричних легковиків і комунального транспорту не представлений в Україні офіційно, але зусиллями приватних імпортерів три з його моделей минулого місяця піднялися в переліку найпопулярніших, а кросовер Song Plus зі 183-сильним рушієм і заявленим запасом ходу на одному заряді в межах 500 км, додавши три з гаком десятки машин до результату жовтня, приєднався до п’ятірки лідерів.

Рейтинг електромобілів, які мали найбільший попит в Україні

1. Volkswagen ID.4: 295 нових авто (-59);

2. Toyota bZ4x: 67 нових авто (+3);

3. Honda e: Ns1: 50 нових авто (+11);

4. BYD Song Plus: 49 нових авто (+32);

5. Volkswagen ID.6: 48 нових авто (+3);

6. Honda e: Np1: 27 нових авто (+6);

6. MG 4: 27 нових авто (+10);

7. BYD Yuan Plus: 23 нових авто (+8);

8. Audi Q4: 18 нових авто (-6);

8. Nissan Ariya: 18 нових авто (+14);

9. Volvo C40 Recharge: 13 нових авто (+4);

10. Audi Q8 e-tron: 12 нових авто (-10);

11. Zeekr 001: 10 нових авто (-7);

12. BMW i4: 9 нових авто (+3);

12. BYD Seagull: 9 нових авто (+7);

12. Lexus RZ: 9 нових авто (+8);

12. MG Marvel R: 9 нових авто (0).

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