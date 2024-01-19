Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок на ПП «Вікову-де-Сус — Красноїльськ» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок на ПП «Вікову-де-Сус — Красноїльськ»

Казна та Політика
167
Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок на ПП «Вікову-де-Сус — Красноїльськ»
Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок на ПП «Вікову-де-Сус — Красноїльськ»
19 січня румунські фермери розблокували рух вантажівок на пункті пропуску «Вікову-де-Сус — Красноїльськ» на румунсько-українському кордоні
Про це повідомила Держприкордонслужба.
«Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску „Вікову-де-Сус“, що навпроти українського ППр „Красноїльськ“, припинено», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі, зазначили у ДПСУ.
Також прикордонники нагадали, що в пункті пропуску «Красноїльськ» перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.
Нагадаємо, 13 січня румунські фермери та аграрії блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне — Сірет» на кордоні з Україною.
Читайте також
14 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через ПП «Порубне — Сірет».
15 січня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів через пункти пропуску «Сірет» та «Вікову-де-Сус».
Також нещодавно міністерство сільського господарства Угорщини заявило, що п’ять східних країн ЄС, серед яких Румунія, знову вимагають від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Угорське міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини скерували відповідний лист до Єврокомісії.
Читайте також
За словами прикордонників, через блокування пунктів пропуску зростає черга з вантажних автомобілів.
Напередодні, 17 січня, повідомлялося, що румунські протестувальники планують перекрити ще один КПП на кордоні з Україною.
У четвер, 18 січня, перед міжнародним пунктом пропуску «Халмеу-Дякове», що на румунсько-українському кордоні, фермери перекрили рух вантажівок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.