Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок на ПП «Вікову-де-Сус — Красноїльськ» Сьогодні 11:16 — Казна та Політика

Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок на ПП «Вікову-де-Сус — Красноїльськ»

19 січня румунські фермери розблокували рух вантажівок на пункті пропуску «Вікову-де-Сус — Красноїльськ» на румунсько-українському кордоні

Про це повідомила Держприкордонслужба.

«Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску „Вікову-де-Сус“, що навпроти українського ППр „Красноїльськ“, припинено», — йдеться у повідомленні.

Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі, зазначили у ДПСУ.

Також прикордонники нагадали, що в пункті пропуску «Красноїльськ» перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Нагадаємо, 13 січня румунські фермери та аграрії блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне — Сірет» на кордоні з Україною.

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14 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через ПП «Порубне — Сірет».

15 січня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів через пункти пропуску «Сірет» та «Вікову-де-Сус».

Також нещодавно міністерство сільського господарства Угорщини заявило, що п’ять східних країн ЄС, серед яких Румунія, знову вимагають від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Угорське міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини скерували відповідний лист до Єврокомісії.

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За словами прикордонників, через блокування пунктів пропуску зростає черга з вантажних автомобілів.

Напередодні, 17 січня, повідомлялося, що румунські протестувальники планують перекрити ще один КПП на кордоні з Україною.

У четвер, 18 січня, перед міжнародним пунктом пропуску «Халмеу-Дякове», що на румунсько-українському кордоні, фермери перекрили рух вантажівок.

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