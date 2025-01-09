Розміри штрафів за порушення правил дорожнього руху в Барселоні — Finance.ua

Розміри штрафів за порушення правил дорожнього руху в Барселоні
З 1 лютого 2025 року Барселона вводить нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Основні зміни стосуються електросамокатів, велосипедів і мотоциклів.
Електросамокати
• Їзда без шолома: 100 євро.
• Відсутність фар: 100 євро.
• Перевищення швидкості (понад 25 км/год на дорогах або 10 км/год на велодоріжках): 500 євро.
• Керування особами до 16 років: 200 євро.
• Їзда тротуарами поза спеціальними доріжками: 500 євро.
Велосипеди
Їзда тротуарами поза спеціальними доріжками: 500 євро (виняток — діти до 12 років і супроводжуючі, або до 14 років, якщо немає велодоріжки).
Мотоцикли
Паркування біля шкіл, лікарень, на пішохідних переходах, велосипедних доріжках, поруч із контейнерами чи іншими забороненими місцями: 500 євро.
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Інші порушення
Завантаження/розвантаження чи висадка пасажирів на велосипедних доріжках: 200 євро.
Ці зміни спрямовані на підвищення безпеки всіх учасників дорожнього руху та зменшення хаосу на вулицях Барселони.
Нагадаємо, в Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак. Він спрямований на підвищення безпеки руху.
Новий дорожній знак P-33 призначений для попередження водіїв про наявність туману або густого задимлення. Це зроблено для того, щоб попередити про погану видимість.
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