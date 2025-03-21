Рожкова: підвищення податку на прибуток банків до 50% скоротило можливості наростити кредитний портфель на 20% — Finance.ua
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Рожкова: підвищення податку на прибуток банків до 50% скоротило можливості наростити кредитний портфель на 20%

Фондовий ринок
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Рожкова: підвищення податку на прибуток банків до 50% скоротило можливості наростити кредитний портфель на 20%
Рожкова: підвищення податку на прибуток банків до 50% скоротило можливості наростити кредитний портфель на 20%
Повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% зменшує капітал банківської системи, а відповідно, скоротило можливості системи наростити кредитний портфель на 20%.
Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.
«Загалом потенціал системи великий: наразі банки можуть збільшити кредитний портфель мінімум удвічі, не порушуючи вимоги до капіталу. Однак для окремих банків потенціал суттєво скоротився», — сказала вона в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
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Рожкова нагадала, що побоювання НБУ насамперед стосувалися того, що війна ще не закінчилася, і ще можуть бути втрати активів у банків, погіршення якості окремих позичальників тощо, що потребуватиме додаткового капіталу.
«Ми закликаємо банки нарощувати кредитування та пропонувати прийнятні для позичальників ставки, а це потребує достатніх запасів капіталу. Ми сподіваємося, що таких непередбачених кроків вже не буде», — підсумувала перша заступниця голови НБУ.
Коментуючи ймовірність арбітражу через різні ставки оподаткування прибутку: 50% для банків, 25% для фінкомпаній і 18% для іншої економіки, Рожкова відзначила, що банківський сектор один із найпрозоріших, провів реформу корпоративного управління та звітності, тож переважна кількість банків такими речами не зловживають.
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«Разом з тим, оподаткування подібних ринків має бути однаковим. Тож однакова ставка оподаткування для банків і фінансових компаній є виправданою», — заявила вона.
Як повідомлялося, банки України, за попередніми даними, минулого року отримали 103,69 млрд грн чистого прибутку, це на 24,6% більше за показник 2023 року.
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Банки сплатили 83,72 млрд грн податку на прибуток, у порівнянні з 76,64 млрд грн у 2023-му, проте остаточний обсяг сплачених податків буде зрозумілий лише за підсумками річного аудиту звітності банків.
За 2024 рік після двох років зниження зафіксовано зростання кредитного портфеля банків на 10,8%. Зокрема, гривневі кредити корпоративному сектору збільшилися на 9,8%, або на 50,6 млрд грн, населенню — на 24,5%, або на 51,7 млрд грн.
Водночас валютні кредити в доларовому виразі скоротилися: корпоративному сектору — на 5,2%, або на $332 млн, населенню — на 15,5%, або на $49 млн.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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