НБУ вніс зміни у правила безготівкових розрахунків — Finance.ua

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НБУ вніс зміни у правила безготівкових розрахунків

Казна та Політика
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НБУ вніс зміни у правила безготівкових розрахунків
НБУ вніс зміни у правила безготівкових розрахунків
Національний банк України уточнив порядок здійснення безготівкових розрахунків у гривні. Це було необхідно для адаптації до європейських стандартів та удосконалення регулювання платіжних операцій в Україні.
Про це повідомили у прес-службі НБУ.
Оновлені правила відповідають нормам Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 260/2012, який встановлює технічні та комерційні вимоги до кредитних переказів та прямих дебетів.
У зв’язку з цим Національний банк, зокрема:
  • уточнив реквізити платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;
  • зобов’язав платіжні установи повідомляти платників про прийняття до виконання платіжної інструкції;
  • врегулював порядок інформування одержувачів про зарахування коштів на рахунок після кожного переказу;
  • визначив обов’язкові реквізити платіжних інструкцій, які оформлені платіжними установами від клієнтів;
  • розмежовував реквізити платіжних документів, що оформлюються державними виконавцями та Державною податковою службою України;
  • скасував вимогу обов’язкового використання печатки для електронних платіжних інструкцій, залишивши її лише для паперових документів.
За матеріалами:
Finance.ua
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