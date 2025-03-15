НБУ вніс зміни у правила безготівкових розрахунків — Finance.ua

НБУ вніс зміни у правила безготівкових розрахунків Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

НБУ вніс зміни у правила безготівкових розрахунків

Національний банк України уточнив порядок здійснення безготівкових розрахунків у гривні. Це було необхідно для адаптації до європейських стандартів та удосконалення регулювання платіжних операцій в Україні.

Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Оновлені правила відповідають нормам Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 260/2012, який встановлює технічні та комерційні вимоги до кредитних переказів та прямих дебетів.

У зв’язку з цим Національний банк, зокрема:

уточнив реквізити платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;

зобов’язав платіжні установи повідомляти платників про прийняття до виконання платіжної інструкції;

врегулював порядок інформування одержувачів про зарахування коштів на рахунок після кожного переказу;

визначив обов’язкові реквізити платіжних інструкцій, які оформлені платіжними установами від клієнтів;

розмежовував реквізити платіжних документів, що оформлюються державними виконавцями та Державною податковою службою України;

скасував вимогу обов’язкового використання печатки для електронних платіжних інструкцій, залишивши її лише для паперових документів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.