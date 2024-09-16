російські державні банки відкривають відділення на окупованих територіях України — Finance.ua

російські державні банки відкривають відділення на окупованих територіях України Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

російські державні банки відкривають відділення на окупованих територіях України

росіяни почали відкривати відділення найбільших державних банків на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Financial Times.

Раніше великі російські ритейлери, банки та інші компанії остерігалися відкрито працювати на Кримському півострові та Донецькій і Луганській областях на сході України.

Читайте також Бізнесу на деокупованих та прифронтових територіях планують надавати податкові пільги

Хоча багато російських брендів досі уникають окупованих територій України, побоюючись західних санкцій і ризиків ведення бізнесу в зоні бойових дій, два найбільші державні кредитори росії — Сбербанк і ВТБ почали відкривати свої відділення на територіях України, окупованих росіянами.

Сбербанк, який потрапив під західні санкції у 2022 році відкрив 130 банкоматів і 48 відділень на сході та півдні України, включно з повноформатними відділеннями.

Сбербанк також повернувся до Криму, відкривши там своє перше відділення минулого року після того, як припинив свою діяльність у 2014 році.

Читайте також Компенсації після звільнення: як на окупованих територіях погашатимуть кредити

Серед нових відділень «Сбербанку» — півдюжини «мобільних офісів» у Маріуполі. ВТБ, який також потрапив під санкції з 2022 року, оголосив, що почне обслуговувати клієнтів у стаціонарних офісах у Маріуполі до кінця року. Його голова Андрій Костін у липні перерізав стрічку на першому відділенні в окупованому Луганську.

«Промсвязьбанк» також першим зайшов на нещодавно окуповані території і зараз налічує майже 400 відділень у Донецькій та Луганській областях.

На окупованих територіях починають з’являтися й інші споживчі компанії, але більшість російських роздрібних мереж і відомих брендів все ще остерігаються виходити на ринок.

Читайте також Німецький Knauf виходить з росії після скандалу з будівництвом в окупованому Маріуполі

«Розумний бізнес туди не піде — воно того не варте. Купівельна спроможність низька, в цих регіонах залишаються переважно пенсіонери та бюджетники. Ризики високі. Навіть у Криму, де ситуація зовсім інша, дуже мало компаній зайшло», — сказав один із представників російського сектору роздрібної торгівлі.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.