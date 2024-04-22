Німецький Knauf виходить з росії після скандалу з будівництвом в окупованому Маріуполі — Finance.ua

Німецький Knauf виходить з росії після скандалу з будівництвом в окупованому Маріуполі Сьогодні 17:32 — Фондовий ринок

Німецький виробник будматеріалів Knauf повністю згортає свою діяльність в рф після понад 30 років роботи на російському ринку.

Про це пише DW.

Зазначається, що компанія так і не назвала конкретних причин виходу з росії, заявивши, що це відбувається на тлі «поточних подій».

У заяві компанії наголошується, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес, включно з видобутком сировини, виробництвом і продажем, щоб зберегти робочі місця більш ніж 4000 співробітників. Однак процес передачі бізнесу ще має схвалити російський уряд.

Нещодавно Knauf, оборот якого у 2022 році становив 15,4 млрд євро, знову потрапив під вогонь критики через роботу в рф, а також в окупованому росією українському Маріуполі

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.