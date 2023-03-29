росія від початку року вже має рекордний дефіцит бюджету і приховує від загалу, куди йдуть гроші — Bloomberg — Finance.ua

росія від початку року вже має рекордний дефіцит бюджету і приховує від загалу, куди йдуть гроші — Bloomberg Сьогодні 17:44 — Світ

росія від початку року вже має рекордний дефіцит бюджету і приховує від загалу, куди йдуть гроші — Bloomberg

російське керівництво приховує від громадськості безпрецедентні бюджетні витрати, фахівці прогнозують, що дефіцит федерального бюджету росії сягне 3-4% ВВП.

Про це повідомляє Bloomberg.

«росія приховує безпрецедентну третину своїх бюджетних видатків, що є переконливим показником того, як рік війни проти України змінив державні фінанси та економічні пріоритети», — ідеться у статті.

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Згідно з даними міністерства фінансів країни, секретні або невизначені витрати рф до 24 березня зросли до 2,4 трильйона рублів (31 мільярд доларів), що більш ніж удвічі перевищує рівень за той самий період рік тому, згідно з оцінками Bloomberg Economics.

Оскільки видатки на російську армію різко зростають, оборона — разом із пов’язаною категорією національної безпеки — тепер займає друге місце за часткою витрат після урядових соціальних програм, вказує агентство.

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Відповідно до закону про бюджет росії, президент визначає, які секретні програми будуть ухвалені та розподілені в межах різних планів витрат. Законодавці скликають закриті законодавчі сесії для розгляду витрат, де громадськість не має контролю, зауважує видання.

Витрати на «національну оборону» станом на 24 березня досягли 531 мільярда рублів, подвоївшись порівняно з минулим роком, ще 379 мільярдів рублів пішли на безпеку та правоохоронні органи.

Статистичні дані також суперечать коментарям офіційних осіб після того, як дані за січень і лютий показали, що росія має рекордний дефіцит бюджету. Міністр фінансів рф антон силуанов та інші заявили, що головною причиною, чому бюджет був у такому глибокому мінусі, є авансові платежі для підтримки бізнесу та економіки. Але дані показують, що найзначніше збільшення пішло на витрати на оборону, пише агентство.

Категорії освіти та охорони здоров’я демонструють незначне зростання порівняно з попереднім роком, тоді як витрати на економіку та соціальні програми залишаються на рівні за той самий період.

Фахівці прогнозують, що цього року дефіцит федерального бюджету рф становитиме 3-4% валового внутрішнього продукту.

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УНН За матеріалами:

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