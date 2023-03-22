За перші місяці 2023 року росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю — Finance.ua

За перші місяці 2023 року росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю Сьогодні 05:09 — Енергетика

За перші місяці 2023 року росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

За січень — лютий 2023 року росія стала головним постачальником сирої нафти в Китай. Обсяги зросли на 23,8%. Це у рази більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Reuters

Якщо торік росія була другим за величиною постачальником сирої нафти в Китай, то цього року агресорка обігнала Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником, свідчать дані китайського уряду.

Це стало можливим через те, що китайські покупці закупили російську нафту, яка потрапила під санкції Заходу, за зниженою ціною.

Відповідно до даних Головного митного управління, надходження з росії склали 15,68 мільйона тонн у січні — лютому, або 1,94 мільярда барелів щодня. Це на 23,8% більше, ніж торік в цей же час, тобто 1,57 мільярда барелів на день.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Захід обмежив ціну на морське перевезення російської нафти. Це, відповідно, обмежило й покупців для поставок, тому країна-агресорка змушена зараз продавати своє чорне золото з великими знижками.

російська сира нафта ESPO, що надходила в лютому в порти Шаньдуна, Китай, була куплена зі знижкою приблизно в 8 доларів порівняно з еталонною маркою Brent. Відтак, у зв’язку зі зростанням внутрішнього попиту на паливо після скасування обмежень, пов’язаних із коронавірусом, державні китайські компанії Sinopec і PetroChina відновили закупівлі російських вантажів марки Urals, якраз перед початком ембарго.

Крім того, китайські нафтопереробники використовують трейдерів-посередників для доставки та страхування російської сирої нафти, щоб уникнути порушення санкцій Заходу.

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