путін погодився віддати Китаю російський ринок — Finance.ua

путін погодився віддати Китаю російський ринок Сьогодні 10:15

Російський президент путін під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном заявив про готовність допомогти китайському бізнесу замінити західні компанії, які покинули росію через санкції.

Також путін похвалився, що дві третини товарообігу росії і Китаю здійснюються в рублях і юанях.

«Важливо, що у взаємній торгівлі використовуються національні валюти. Слід і далі заохочувати цю практику. Вже дві третини товарообігу здійснюються в рублях і юанях», — сказав глава Кремля.

Як пишуть російські ЗМІ, путін висловив переконаність, що «багатогранна співпраця рф і Китаю і надалі буде розвиватися на благо народів двох країн».

рф знаходиться в топ країн світу, проти яких запроваджено міжнародні санкції. Наприклад, за рік доходи росії від експорту нафти скоротилися приблизно вдвічі, хоча експорт залишився майже без змін.

За прогнозами аналітиків, у 2023 році росіяни втратять 50% своїх річних доходів від експорту нафти і газу.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.