путін погодився віддати Китаю російський ринок — Finance.ua
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путін погодився віддати Китаю російський ринок

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Російський президент путін під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном заявив про готовність допомогти китайському бізнесу замінити західні компанії, які покинули росію через санкції.
Також путін похвалився, що дві третини товарообігу росії і Китаю здійснюються в рублях і юанях.
«Важливо, що у взаємній торгівлі використовуються національні валюти. Слід і далі заохочувати цю практику. Вже дві третини товарообігу здійснюються в рублях і юанях», — сказав глава Кремля.
Як пишуть російські ЗМІ, путін висловив переконаність, що «багатогранна співпраця рф і Китаю і надалі буде розвиватися на благо народів двох країн».
рф знаходиться в топ країн світу, проти яких запроваджено міжнародні санкції. Наприклад, за рік доходи росії від експорту нафти скоротилися приблизно вдвічі, хоча експорт залишився майже без змін.
За прогнозами аналітиків, у 2023 році росіяни втратять 50% своїх річних доходів від експорту нафти і газу.
За матеріалами:
УНІАН
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