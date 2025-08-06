росія атакувала дронами обʼєкт ГТС, що забезпечує роботу Трансбалканського маршруту — Finance.ua

росія атакувала дронами обʼєкт ГТС, що забезпечує роботу Трансбалканського маршруту
У ніч на 6 серпня 2025 року росія здійснила атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області, розташовану неподалік українсько-румунського кордону.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Ця станція задіяна в маршруті, який сполучає грецькі LNG-термінали з українськими підземними газосховищами через Трансбалканський газопровід. Цим шляхом вже надходив зріджений газ зі США, а також тестові обсяги азербайджанського газу.
Унаслідок нічної атаки обладнання, яке забезпечує транспортування газу цим маршрутом, було обстріляне десятками ударних безпілотників. На місці працюють фахівці, які з’ясовують масштаби пошкоджень.
«Це чіткий і зрозумілий сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу, — прокоментувала міністерка енергетики Світлана Гринчук. — Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу».
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Нагадаємо, за результатами аукціону на платформі RBP на серпень 2025 року заброньовано 20% пропускної спроможності Трансбалканського газового маршруту. Раніше з’явилася можливість імпортувати газ до України по Трансбалканському маршруту — через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову.
Завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, ініційованому Міненерго та ОГТСУ, вартість транспортування цим коридором зменшилася на 25%, відкриваючи нові можливості для диверсифікації постачання та використання українських підземних сховищ газу.
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