У липні Україна отримає перший газ через Трансбалканський коридор — Finance.ua

У липні Україна отримає перший газ через Трансбалканський коридор Сьогодні 06:33 — Енергетика

У липні Україна отримає перший газ через Трансбалканський коридор

23 червня 2025 року, відбувся липневий аукціон на тарифний пакет Route 1 — проєкт газопостачання з Греції в Україну через п’ять країн.

Про це у Facebook повідомив екскерівник ТОВ «Оператор ГТС України» (2019−2022 роки) Сергій Макогон.

«Попит на новий маршрут постачання газу з Греції до України поки незначний. Було виставлено обсяг 3 млн м³/д, а продано лише 0.163 млн м³/д (~5%)», — зазначив він.

«Хоча загальна вартість нового маршруту оцінюється в 7−8 €/MWh, це лише трохи дешевше за альтернати­ви через Словаччину. Страх перед регуляторною невизначеністю і складність адмінпроцедур також все ще відлякують трейдерів», — пояснив Макогон.

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Тим не менш, Макогон називає Route 1 (Trans‑Balkan corridor) «уніфікованим „супер‑пакетом“ транспортної потужності». Він забезпечує одну тарифну ставку на маршрути через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову до України.

«Аукціони проводяться на платформі RBP щонайбільше в четвертий понеділок місяця (далі — 28 липня для серпня)», — написав він.

«Результати цього аукціону дають потужний сигнал для необхідності подальшого зниження тарифу, щоб підвищити привабливість маршруту», — переконаний Макогон.

Економічна Правда За матеріалами:

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