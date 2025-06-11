Робота в супермаркеті у Польщі (вимоги, зарплата, соцпакет) — Finance.ua

Робота в супермаркеті у Польщі (вимоги, зарплата, соцпакет) Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Робота в супермаркеті у Польщі (вимоги, зарплата, соцпакет)

Робота в супермаркеті не вимагає спеціальної освіти та дає змогу швидко почати заробляти. Про це пише Іnpoland.

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Середня заробітна плата

На позиціях касира, продавця або вантажника у супермаркетах Польщі зазвичай коливається від 3200 до 4500 злотих (від 35 572 грн до 50 тис. грн) брутто на місяць, залежно від міста, мережі та досвіду працівника.

Часто пропонують також погодинну оплату — близько 15−20 злотих за годину.

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Зарплата може зростати, якщо працювати понаднормово або у вихідні.

Вимоги для кандидатів

Вік від 18 років,

базове знання польської мови для спілкування з клієнтами,

відповідальність і готовність до фізичної праці.

Подати заявку на роботу можна через офіційні сайти супермаркетів (наприклад, Biedronka, Lidl, Auchan), а також через популярні платформи з працевлаштування — Pracuj. pl, OLX або спеціалізовані агентства з працевлаштування. Зазвичай потрібно заповнити онлайн-анкету та надіслати резюме. Деякі компанії проводять співбесіду по телефону або в режимі онлайн.

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Соцпакет

Після працевлаштування українцям надають офіційний трудовий договір, що гарантує соціальні виплати та медичне страхування.

Нагадаємо, представники профспілок в Польщі хочуть підвищення зарплати на 349 злотих брутто, з 4666 злотих до 5015 злотих. Профспілки передали міністру фінансів країни Анджею Доманському пропозицію про підвищення мінімальної зарплати.

Пропоноване підвищення значно перевищує урядові прогнози, згідно з якими мінімальна заробітна плата та оклади солдатів, службовців і пожежників не повинні зрости більш ніж на 3,8%.

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