Робота в супермаркеті у Польщі (вимоги, зарплата, соцпакет) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Робота в супермаркеті у Польщі (вимоги, зарплата, соцпакет)

Особисті фінанси
159
Робота в супермаркеті у Польщі (вимоги, зарплата, соцпакет)
Робота в супермаркеті у Польщі (вимоги, зарплата, соцпакет)
Робота в супермаркеті не вимагає спеціальної освіти та дає змогу швидко почати заробляти. Про це пише Іnpoland.
Читайте також
Середня заробітна плата
На позиціях касира, продавця або вантажника у супермаркетах Польщі зазвичай коливається від 3200 до 4500 злотих (від 35 572 грн до 50 тис. грн) брутто на місяць, залежно від міста, мережі та досвіду працівника.
Часто пропонують також погодинну оплату — близько 15−20 злотих за годину.
Читайте також
Зарплата може зростати, якщо працювати понаднормово або у вихідні.
Вимоги для кандидатів
  • Вік від 18 років,
  • базове знання польської мови для спілкування з клієнтами,
  • відповідальність і готовність до фізичної праці.
Подати заявку на роботу можна через офіційні сайти супермаркетів (наприклад, Biedronka, Lidl, Auchan), а також через популярні платформи з працевлаштування — Pracuj. pl, OLX або спеціалізовані агентства з працевлаштування. Зазвичай потрібно заповнити онлайн-анкету та надіслати резюме. Деякі компанії проводять співбесіду по телефону або в режимі онлайн.
Читайте також
Соцпакет
  • Після працевлаштування українцям надають офіційний трудовий договір, що гарантує соціальні виплати та медичне страхування.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, представники профспілок в Польщі хочуть підвищення зарплати на 349 злотих брутто, з 4666 злотих до 5015 злотих. Профспілки передали міністру фінансів країни Анджею Доманському пропозицію про підвищення мінімальної зарплати.
Пропоноване підвищення значно перевищує урядові прогнози, згідно з якими мінімальна заробітна плата та оклади солдатів, службовців і пожежників не повинні зрости більш ніж на 3,8%.

Туристичне страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems