Рівень світового боргу сягнув рекордного показника у понад 300 трильйонів доларів — Finance.ua
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Рівень світового боргу сягнув рекордного показника у понад 300 трильйонів доларів

Світ
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Рівень світового боргу сягнув рекордного показника у понад 300 трильйонів доларів
Рівень світового боргу сягнув рекордного показника у понад 300 трильйонів доларів
Згідно з дослідженням Інституту міжнародних фінансів (IIF), у 2023 році світовий борг сягнув нового рекордного рівня — 313 трильйонів доларів. За останній квартал минулого року він підвищився на 15 трильйонів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідження.
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Майже десять років тому цей показник становив близько 210 трильйонів доларів.
Близько 55% зростання боргу припадає на розвинені країни, такі як США, Франція та Німеччина. Співвідношення світового боргу до світового ВВП знизилося до 330%.
Хоча скорочення цього показника було «особливо помітним» у розвинених країнах, на деяких ринках, що розвиваються, було зафіксовано новий максимум боргового навантаження.
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Найбільше зростання боргів спостерігалося в Індії, Аргентині, Китаї, росії, Малайзії та ПАР, що свідчить про потенційні проблеми з погашенням боргів.
Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України, станом на кінець 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5,52 трлн грн, або $145,3 млрд. За рік він збільшився на 1,44 трильйона гривень або на $33,9 млрд.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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