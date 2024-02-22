Рівень світового боргу сягнув рекордного показника у понад 300 трильйонів доларів — Finance.ua

Рівень світового боргу сягнув рекордного показника у понад 300 трильйонів доларів Сьогодні 10:28 — Світ

Рівень світового боргу сягнув рекордного показника у понад 300 трильйонів доларів

Згідно з дослідженням Інституту міжнародних фінансів (IIF), у 2023 році світовий борг сягнув нового рекордного рівня — 313 трильйонів доларів. За останній квартал минулого року він підвищився на 15 трильйонів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідження.

Читайте також Гетманцев прокоментував збільшення держборгу

Майже десять років тому цей показник становив близько 210 трильйонів доларів.

Близько 55% зростання боргу припадає на розвинені країни, такі як США, Франція та Німеччина. Співвідношення світового боргу до світового ВВП знизилося до 330%.

Хоча скорочення цього показника було «особливо помітним» у розвинених країнах, на деяких ринках, що розвиваються, було зафіксовано новий максимум боргового навантаження.

Читайте також МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу

Найбільше зростання боргів спостерігалося в Індії, Аргентині, Китаї, росії, Малайзії та ПАР, що свідчить про потенційні проблеми з погашенням боргів.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України, станом на кінець 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5,52 трлн грн, або $145,3 млрд. За рік він збільшився на 1,44 трильйона гривень або на $33,9 млрд.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.